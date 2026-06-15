"Как будто попали в сердце": что известно о храме Лавры, который атаковала Россия в Киеве (фото)
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Из собора уже были эвакуированы религиозные реликвии и музейные экспонаты
В ночь на 15 июня Россия атаковала Киево-Печерскую Лавру, на территории которой загорелась крыша Успенского собора. Площадь возгорания составила более 800 кв. м. Утром россияне нанесли повторный удар по святыне.
В сети уже показали, как выглядел собор ночью во время пожара. На месте также побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.
Как сообщил митрополит Епифаний, Киево-Печерскую Лавру временно закрыли для посетителей после российской атаки. "Шахед" попал в Стефановский придел Успенского собора. Пожар ликвидируют. Также повреждена Башня Иоанна Кушника XVII-XVIII веков.
Как отметил гендиректор национального заповедника Максим Остапенко в эфире телемарафона, в этом году святыня отмечает 975 лет. Более пяти объектов на территории Киево-Печерской лавры получили серьезные разрушения.
"Обстрел, который произошел этой ночью, нанес очень серьезный ущерб многим объектам Киево-Печерской лавры. Как минимум повреждено 5 объектов национального значения и несколько объектов местного значения. Больше всего пострадал Успенский собор, попадание произошло прямо в Степановский придел и произошло сильное возгорание", — констатировал Остапенко.
По данным ГСЧС, площадь пожара на крыше Успенского собора составила около 800 кв. м. По словам Остапенко, в крышу храма вероятнее попал российский дрон. Из собора были эвакуированы религиозные реликвии и музейные экспонаты. Масштаб повреждений здания устанавливают.
В то же время, министр иностранных дел Андрей Сибига подчеркнул, что Украина инициирует все соответствующие процедуры в рамках ЮНЕСКО и все другие международные механизмы, требуя "немедленного и адекватного ответа" на российский удар, который повредил Киево-Печерскую лавру.
"Нанеся удар по Киево-Печерской лавре, одной из величайших святынь христианства, Путин навсегда вписал свое имя в список худших варваров в истории", — сказал министр.
Что известно об Успенском соборе
Успенский собор (Большая церковь) — главный храм Киево-Печерской лавры, одни из величайших сакральных памятников Украины, который называют сердцем христианства в Украине. Он был построен в 1073 году и стал архитектурным образцом для многих храмов Киевской Руси. Основан по инициативе преподобного Феодосия и князя Святослава Ярославича.
В 1941 году храм был подорван. Отстроили его из развалин в историческом виде в 1998-2000 годах. На протяжении веков собор был усыпальницей для князей, церковных деятелей и просветителей. Здесь были похоронены Петр Могила, Кирилл Кожемяка (в древних летописях), Памво Беринда и другие.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно об атаке по Украине в ночь на 15 июня.