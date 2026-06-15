"Наче влучили в серце": що відомо про храм Лаври, який атакувала Росія в Києві (фото)
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З собору вже евакуювали релігійні реліквії та музейні експонати
У ніч на 15 червня Росія атакувала Києво-Печерську Лавру, на території якої загорівся дах Успенського собору. Площа займання склала понад 800 кв. м. Зранку росіяни завдали повторного удару по святині.
У мережі вже показали, як виглядав собор вночі під час пожежі. На місці також побував кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов.
Як повідомив митрополит Єпіфаній, Києво-Печерську Лавру тимчасово закрили для відвідувачів після російської атаки. "Шахед" влучив у Стефанівський приділ Успенського собору. Пожежу ліквідовують. Також пошкоджена Башта Іоанна Кушника XVII–XVIII століть.
Як зазначив гендиректор національного заповідника Максим Остапенко в етері телемарафону, цьогоріч святиня відзначає 975 років. Більше ніж п’ять об'єктів на території Києво-Печерської лаври отримали серйозні руйнування.
"Обстріл, який відбувся цієї ночі, завдав дуже серйозні шкоди багатьом об'єктам Києво-Печерської лаври. Як мінімум пошкоджено 5 об'єктів національного значення і декілька об'єктів місцевого значення. Найбільше наразі постраждав Успенський собор, влучання відбулося прямо в Степанівський приділ і відбулося сильне займання", — констатував Остапенко.
За даними ДСНС, площа пожежі на даху Успенського собору склала близько 800 кв. м. За словами Остапенка, у дах храму ймовірніше влучив російський дрон. З собору евакуювали релігійні реліквії та музейні експонати. Масштаб пошкоджень будівлі наразі встановлюють.
Водночас міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що Україна ініціює всі відповідні процедури в рамках ЮНЕСКО та всі інші міжнародні механізми, вимагаючи "негайної та адекватної відповіді" на російський удар, який пошкодив Києво-Печерську лавру.
"Завдавши удару по Києво-Печерській лаврі, одній з найбільших святинь християнства, Путін назавжди вписав своє ім’я у список найгірших варварів в історії", — сказав міністр.
Що відомо про Успенський собор
Успенський собор (Велика церква) — головний храм Києво-Печерської лаври, одна з найвидатніших сакральних пам'яток України, яку називають серцем християнства в Україні. Його побудували у 1073 році, він став архітектурним зразком для багатьох храмів Київської Русі. Заснований за ініціативи преподобного Феодосія та князя Святослава Ярославовича.
У 1941 році храм підірвали. Відбудували його з руїн у історичному вигляді у 1998–2000 роках. Упродовж століть собор був усипальницею для князів, церковних діячів та просвітників. Тут були поховані Петро Могила, Кирило Кожум'яка (в давніх літописах), Памво Беринда та інші.
Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про атаку по Україні в ніч на 15 червня.