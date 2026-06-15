"Наче влучили в серце": що відомо про храм Лаври, який атакувала Росія в Києві (фото)

З собору вже евакуювали релігійні реліквії та музейні експонати

У ніч на 15 червня Росія атакувала Києво-Печерську Лавру, на території якої загорівся дах Успенського собору. Площа займання склала понад 800 кв. м. Зранку росіяни завдали повторного удару по святині.

У мережі вже показали, як виглядав собор вночі під час пожежі. На місці також побував кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов.

Як повідомив митрополит Єпіфаній, Києво-Печерську Лавру тимчасово закрили для відвідувачів після російської атаки. "Шахед" влучив у Стефанівський приділ Успенського собору. Пожежу ліквідовують. Також пошкоджена Башта Іоанна Кушника XVII–XVIII століть.

Як зазначив гендиректор національного заповідника Максим Остапенко в етері телемарафону, цьогоріч святиня відзначає 975 років. Більше ніж п’ять об'єктів на території Києво-Печерської лаври отримали серйозні руйнування.

Дах Успенського собору у вогні. Фото: Ян Доброносов

Наслідки атаки на Києво-Печерську Лавру та Успенський собор. Фото: Ян Доброносов

"Обстріл, який відбувся цієї ночі, завдав дуже серйозні шкоди багатьом об'єктам Києво-Печерської лаври. Як мінімум пошкоджено 5 об'єктів національного значення і декілька об'єктів місцевого значення. Найбільше наразі постраждав Успенський собор, влучання відбулося прямо в Степанівський приділ і відбулося сильне займання", — констатував Остапенко.

За даними ДСНС, площа пожежі на даху Успенського собору склала близько 800 кв. м. За словами Остапенка, у дах храму ймовірніше влучив російський дрон. З собору евакуювали релігійні реліквії та музейні експонати. Масштаб пошкоджень будівлі наразі встановлюють.

Ліквідація наслідків удару по Лаврі. Фото: Ян Доброносов

Як виглядав собор Лаври після атаки. Фото: Мар'ян Кушнір

Дах собору у вогні. Фото: Мар'ян Кушнір

Як виглядав Успенський собор вночі після удару. Фото: Мар'ян Кушнір

Водночас міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що Україна ініціює всі відповідні процедури в рамках ЮНЕСКО та всі інші міжнародні механізми, вимагаючи "негайної та адекватної відповіді" на російський удар, який пошкодив Києво-Печерську лавру.

"Завдавши удару по Києво-Печерській лаврі, одній з найбільших святинь християнства, Путін назавжди вписав своє ім’я у список найгірших варварів в історії", — сказав міністр.

Рятувальники ліквідують наслідки атаки на Успенський собор. Фото: Мар'ян Кушнір

Що відомо про Успенський собор

Успенський собор (Велика церква) — головний храм Києво-Печерської лаври, одна з найвидатніших сакральних пам'яток України, яку називають серцем християнства в Україні. Його побудували у 1073 році, він став архітектурним зразком для багатьох храмів Київської Русі. Заснований за ініціативи преподобного Феодосія та князя Святослава Ярославовича.

Успенський собор до атаки Росії

Успенський собор до атаки Росії

У 1941 році храм підірвали. Відбудували його з руїн у історичному вигляді у 1998–2000 роках. Упродовж століть собор був усипальницею для князів, церковних діячів та просвітників. Тут були поховані Петро Могила, Кирило Кожум'яка (в давніх літописах), Памво Беринда та інші.

Успенський собор у 1941 після руйнування

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про атаку по Україні в ніч на 15 червня.