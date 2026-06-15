Росіяни знищили унікальну колекцію костюмів кіностудії Довженка. Що там зберігалося (фото)

На момент удару у студії було близько ста тисяч костюмів

Національна кіностудія імені Олександра Довженка постраждала від масованого російського удару по Києву в ніч на понеділок, 15 червня. Виникла пожежа, яка знищила унікальну колекцію костюмів.

Про це повідомила міністр культури України Тетяна Бережна. За її інформацією внаслідок влучання пошкоджено костюмний цех.

"Знищено найбільшу і найстарішу костюмну колекцію України. У студії перебували близько ста тисяч костюмів і три мільйони одиниць різноманітного одягу. Також пошкоджено інші корпуси та будівлі кіностудії", — пише Бережна.

Росія вдарила по кіностудії Довженка. Фото: facebook.com/berezhna.tetyana

Виникла пожежа. Фото: facebook.com/berezhna.tetyana

Знищено костюмний цех. Фото: facebook.com/berezhna.tetyana

Які костюми зберігалися у колекції кіностудії Довженка

На одній з найстаріших кіностудій України зберігалася велика колекція костюмів. Їх використовували для зйомок, здавали в оренду та виготовляли нові. В колекції був історичний, церковний, військовий одяг. До неї також входили розкішні жіночі сукні різних епох та вишукані капелюшки.

Колекція костюмів кіностудії Довженка. Фото: dovzhenkofilm.com.ua

Костюми кіностудії. Фото: dovzhenkofilm.com.ua

Колекція включає різноманітний одяг. Фото: dovzhenkofilm.com.ua

Як виглядав костюмний цех. Фото: dovzhenkofilm.com.ua

Зразки світського одягу. Фото: old.dovzhenkofilm.com.ua

Костюми з еколекції кіностудії. Фото: old.dovzhenkofilm.com.ua

Кіностудія Довженка — що про неї відомо

Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка в Києві — це легендарне підприємство з майже столітньою історією. Вона є одним із найбільших кінопавільйонів у Центрально-Східній Європі. Наприкінці квітня Європейська кіноакадемія включила Національну кіностудію художніх фільмів імені Олександра Довженка до переліку Скарбів європейської культури.

Саме там народилися шедеври українського кінематографа, серед яких культові стрічки "Земля" Олександра Довженка та "Тіні забутих предків" Сергія Параджанова. Кіностудія є важливим культурним символом України та має унікальну базу реквізиту.

"Названа на честь Олександра Довженка, Київська кіностудія була заснована в 1927 році, що робить її однією з найстаріших і найвідоміших кіностудій в Україні. За час свого існування вона створила понад 1000 фільмів, серед яких шедеври світового кінематографа, що відіграли ключову роль у становленні українського кіно як самостійного виду мистецтва", — йдеться на сайті Європейської кіноакадемії.

Нічна атака на Київ — ворог вдарив по Києво-Печерській лаврі

Росіяни атакували столицю ракетами та дронами. Вони завдали ударів по житлових будинках, об'єктах інфраструктури та Києво-Печерській лаврі. За останніми даними, кількість потерпілих у столиці зросла до 30 осіб, серед них — двоє дітей 5 та 6 років. Загинуло четверо людей. Пошкодження внаслідок обстрілу є майже в кожному столичному районі.

Як повідомляв "Телеграф", атака була не тільки на Київ. Росіяни вдарили також по Сумах, Дніпру, Харкову. У Харкові ворог завдав повторного удару, коли рятувальники гасили пожежу на місці попереднього, п'ятеро з них загинули, ще щонайменше п'ятеро отримали поранення.