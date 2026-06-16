Дрони атакують росіян, а Маріуполь залишається без світла. Хронологія війни - день 1574

16 червня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

На календарі вівторок, 16 червня. Поки у Франції проходить саміт "Великої сімки", під час якого обговорюватимуть і наближення миру в Україні, російські війська не зменшують тиск на фронті. За минулу добу найбільше боїв було у Донецькій та Запорізькій областях.

Як проходить 1574-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 16 червня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Рої дронів над тимчасово окупованою Донеччиною. Також дронова небезпека у Воронезькій, Волгоградській, Курській, Ростовській областях, на Кубані, та на т. о. Луганщині, Запоріжжі, Херсонщині і в Криму.

Окупований Маріуполь десяту добу залишається без світла. Окупаційна влада мовчить, пише ASTRA.

Місцеві пабліки діляться кадрами із Приморського району. За словами місцевих жителів, у низці районів світло дають на кілька годин на день, при цьому про графік подачі електроенергії нікого не повідомляють.

Призначений Росією "мер" міста Антон Кольцов за 10 днів не опублікував жодного повідомлення про перебої.

Про те, що відбувалося 15 червня, читайте у трансляції: Лукашенко вибачився перед Зеленським, а росіяни атакували зоопарк у Харкові. Хронологія війни — день 1573

Ситуацією в Україні 14 червня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Росія атакує "Шахедами", є ймовірність масованої атаки. Хронологія війни — день 1572

Про новини та події 13 червня "Телеграф" розповідав тут: Росія будує військові бази біля Європи, а дрони атакують Київщину. Хронологія війни — день 1571