Дроны атакуют россиян, а Мариуполь остается без света. Хронология войны — день 1574

16 июня "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

На календаре вторник, 16 июня. Пока во Франции проходит саммит "Большой семерки", во время которого будут обсуждать и приближение мира в Украине, российские войска не уменьшают давление на фронте. За прошедшие сутки больше всего боев было в Донецкой и Запорожской областях.

Как проходит 1574-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 16 июня — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Рои дронов над временно оккупированной Донетчиной. Также дроновая опасность в Воронежской, Волгоградской, Курской, Ростовской областях, на Кубани и т. о. Луганской, Запорожье, Херсонской и в Крыму.

Оккупированный Мариуполь десятые сутки остается без света. Оккупационные власти молчат, пишет ASTRA.

Местные паблики делятся кадрами из Приморского района. По словам местных жителей, в ряде районов свет дают на несколько часов в день, при этом о графике подачи электроэнергии никого не сообщают.

Назначенный Россией "мэр" города Антон Кольцов за 10 дней не опубликовал ни одного сообщения о перебоях.

О том, что происходило 15 июня, читайте в трансляции: Лукашенко принес извинения Зеленскому, а россияне атаковали зоопарк в Харькове. Хронология войны — день 1573

Ситуацией в Украине 14 июня можно ознакомиться в этом материале: Россия атакует "Шахедами", есть вероятность массированной атаки. Хронология войны — день 1572

О новостях и событиях 13 июня Телеграф рассказывал здесь: Россия строит военные базы возле Европы, а дроны атакуют Киевщину. Хронология войны — день 1571