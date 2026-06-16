Укр

Целая улица практически уничтожена. Как Оскорки отходят от российской атаки (репортаж Яна Доброносова)

Автор
Дмитрий Линник,
Дата публикации
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Автор
В одном из районов Киева разрушены десятки домов Новость обновлена 16 июня 2026, 21:20
В одном из районов Киева разрушены десятки домов. Фото Телеграф

На столичных Осокорках значительные разрушения

После российского обстрела столицы 15 июня киевляне все еще приходят в себя. На Оскорках одна из улиц практически полностью разрушена.

Фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал, что осталось от домов в этом районе после российского обстрела.

Взрывной волной и обломками повреждены десятки домов, во многих зданиях были масштабные пожары. Россияне били по домам простых украинцев, а потом рассказывали об ударах по "объектам ВПК", "центрам принятия решений" и прочий бред

Дети на фоне разрушенных домов на Осокорках (фото Ян Доброносов)
В результате атаки пострадали не только дома, но и авто (фото Ян Доброносов)
фото Ян Доброносов
Взрывной волной и обломками повреждены десятки домов на Осокорках
фото Ян Доброносов
Многие дома не подлежат восстановлению фото (Ян Доброносов)
фото Ян Доброносов
Люди выносят свое имущество из разрушенных домов фото (Ян Доброносов)
фото Ян Доброносов
Взрывной волной и обломками повреждены десятки домов на Осокорках (фото Ян Доброносов)
фото Ян Доброносов
Даже дети принимают участие в разборе завалов (фото Ян Доброносов)
Женщина стоит на фоне разрушенного дома (фото Ян Доброносов)
Воронка на месте прилёта (фото Ян Доброносов)
Всё что осталось от авто (фото Ян Доброносов)

Ранее "Телеграф" показывал жуткие кадры разрушений в Киево-Печерской Лавре, возникшие в результате российской воздушной атаки.

Теги:
#Киев #Обстрел #Ян Доброносов