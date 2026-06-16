Целая улица практически уничтожена. Как Оскорки отходят от российской атаки (репортаж Яна Доброносова)
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На столичных Осокорках значительные разрушения
После российского обстрела столицы 15 июня киевляне все еще приходят в себя. На Оскорках одна из улиц практически полностью разрушена.
Фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал, что осталось от домов в этом районе после российского обстрела.
Взрывной волной и обломками повреждены десятки домов, во многих зданиях были масштабные пожары. Россияне били по домам простых украинцев, а потом рассказывали об ударах по "объектам ВПК", "центрам принятия решений" и прочий бред
Ранее "Телеграф" показывал жуткие кадры разрушений в Киево-Печерской Лавре, возникшие в результате российской воздушной атаки.