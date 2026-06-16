Целая улица практически уничтожена. Как Оскорки отходят от российской атаки (репортаж Яна Доброносова)

На столичных Осокорках значительные разрушения

После российского обстрела столицы 15 июня киевляне все еще приходят в себя. На Оскорках одна из улиц практически полностью разрушена.

Фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал, что осталось от домов в этом районе после российского обстрела.

Взрывной волной и обломками повреждены десятки домов, во многих зданиях были масштабные пожары. Россияне били по домам простых украинцев, а потом рассказывали об ударах по "объектам ВПК", "центрам принятия решений" и прочий бред

Дети на фоне разрушенных домов на Осокорках (фото Ян Доброносов)

В результате атаки пострадали не только дома, но и авто (фото Ян Доброносов)

Взрывной волной и обломками повреждены десятки домов на Осокорках

Многие дома не подлежат восстановлению фото (Ян Доброносов)

Люди выносят свое имущество из разрушенных домов фото (Ян Доброносов)

Взрывной волной и обломками повреждены десятки домов на Осокорках (фото Ян Доброносов)

Даже дети принимают участие в разборе завалов (фото Ян Доброносов)

Женщина стоит на фоне разрушенного дома (фото Ян Доброносов)

Воронка на месте прилёта (фото Ян Доброносов)

Всё что осталось от авто (фото Ян Доброносов)

Ранее "Телеграф" показывал жуткие кадры разрушений в Киево-Печерской Лавре, возникшие в результате российской воздушной атаки.