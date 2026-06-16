Цілу вулицю практично знищено. Як Оскорки відходять від російської атаки (репортаж Яна Доброносова)

На столичних Осокорках значні руйнування

Після російського обстрілу столиці 15 червня кияни все ще приходять до тями. На Оскорках одну з вулиць практично повністю зруйновано.

Фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав, що залишилося від будинків у цьому районі після російського обстрілу.

Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено десятки будинків, у багатьох будинках були масштабні пожежі. Росіяни били по домівках простих українців, а потім розповідали про удари по "об’єктах ВПК", "центрах прийняття рішень" та іншу маячню.

Діти на тлі зруйнованих будинків на Осокорках (фото Ян Доброносов)

Внаслідок атаки постраждали не лише вдома, а й авто (фото Ян Доброносов)

Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено десятки будинків на Осокорках

Багато будинків не підлягають відновленню фото (Ян Доброносов)

Люди виносять своє майно з зруйнованих будинків (Ян Доброносов)

Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено десятки будинків на Осокорках (фото Ян Доброносов)

Навіть діти беруть участь у розборі завалів (фото Ян Доброносов)

Жінка стоїть на тлі зруйнованого будинку (фото Ян Доброносов)

Вирва на місці прильоту (фото Ян Доброносов)

Все, що залишилося від авто (фото Ян Доброносов)

Раніше " Телеграф" показував моторошні кадри руйнувань у Києво-Печерській Лаврі, що виникли внаслідок російської повітряної атаки.