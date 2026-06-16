Цілу вулицю практично знищено. Як Оскорки відходять від російської атаки (репортаж Яна Доброносова)
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На столичних Осокорках значні руйнування
Після російського обстрілу столиці 15 червня кияни все ще приходять до тями. На Оскорках одну з вулиць практично повністю зруйновано.
Фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав, що залишилося від будинків у цьому районі після російського обстрілу.
Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено десятки будинків, у багатьох будинках були масштабні пожежі. Росіяни били по домівках простих українців, а потім розповідали про удари по "об’єктах ВПК", "центрах прийняття рішень" та іншу маячню.
Раніше " Телеграф" показував моторошні кадри руйнувань у Києво-Печерській Лаврі, що виникли внаслідок російської повітряної атаки.