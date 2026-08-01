"Люди не встигли навіть дійти до укриття": у Києві все більше постраждалих після атаки (репортаж Яна Доброносова)

Останнім часом російські ракети регулярно прилітають в столицю України

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В ніч на 1 серпня росіяни знову здійснили масовану балістичну атаку на Київ. Внаслідок чергового удару загинуло дев’ятеро людей, ще кілька десятків постраждали, серед них четверо дітей, пожежі та руйнування зафіксували у п’яти районах столиці.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на місці влучання російських ракет. На фото він показав, як виглядали вулиці Києва відразу після атаки.

Станом на 9.24 стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 30. Найбільше жертв у Дарницькому районі — там загинули семеро людей.

В одному з районів частково зруйновано п’ятиповерховий житловий будинок, там виникла пожежа. В іншому місці горіли автомобілі на парковці.

Житловий будинок отримав ушкодження внаслідок удару ракети.Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

На місці прильоту працюють рятувальники. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Жителів пошкодженої будівлі евакуювали. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Жителі пошкодженої багатоповерхівки розгублено дивляться за ліквідацією наслідків атаки РФ. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Рятувальники продовжують гасити пожежі. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

В одному з районів згоріло багато автомобілів. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 27 осіб. Серед них четверо дітей.

На місці удару працюють медики. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Люди забирають з собою своїх домашніх улюбленців. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Жителі пошкоджених будинків прямують в безпечніше місце. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Постраждалих продовжуть госпіталізувати. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

"Київ. Ворог цинічно вбиває цивільних. Деякі мешканці Києва не встигли навіть дійти до укриття", — написав Ян Доброносов.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядав Київ після минулої масованої ракетної атаки росіян.