"Люди не встигли навіть дійти до укриття": у Києві все більше постраждалих після атаки (репортаж Яна Доброносова)
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Останнім часом російські ракети регулярно прилітають в столицю України
В ніч на 1 серпня росіяни знову здійснили масовану балістичну атаку на Київ. Внаслідок чергового удару загинуло дев’ятеро людей, ще кілька десятків постраждали, серед них четверо дітей, пожежі та руйнування зафіксували у п’яти районах столиці.
Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на місці влучання російських ракет. На фото він показав, як виглядали вулиці Києва відразу після атаки.
Станом на 9.24 стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 30. Найбільше жертв у Дарницькому районі — там загинули семеро людей.
В одному з районів частково зруйновано п’ятиповерховий житловий будинок, там виникла пожежа. В іншому місці горіли автомобілі на парковці.
Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 27 осіб. Серед них четверо дітей.
"Київ. Ворог цинічно вбиває цивільних. Деякі мешканці Києва не встигли навіть дійти до укриття", — написав Ян Доброносов.
Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядав Київ після минулої масованої ракетної атаки росіян.