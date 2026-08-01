"Люди не успели даже дойти до укрытия": в Киеве все больше пострадавших после атаки (репортаж Яна Доброносова)

В последнее время российские ракеты регулярно прилетают в столицу Украины

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В ночь на 1 августа россияне вновь совершили массированную баллистическую атаку на Киев. В результате очередного удара по Киеву погибли девять человек, еще несколько десятков пострадали, среди них четверо детей, пожары и разрушения зафиксировали в пяти районах столицы.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте попадания российских ракет. На фото он показал, как выглядели улицы Киева сразу после атаки.

По состоянию на 9:24 стало известно, что количество пострадавших возросло до 30. Больше всего жертв в Дарницком районе — там погибли семь человек. Больше всего жертв в Дарницком районе — там погибли семь человек, еще 14 пострадали, в том числе двое детей.

В одном из районов частично разрушен пятиэтажный жилой дом, там возник пожар. В другом месте горели автомобили на парковке.

Жилой дом получил повреждение в результате удара ракеты. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

На месте прилета работают спасатели. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Жителей поврежденного здания эвакуировали. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Жители поврежденной многоэтажки растерянно смотрят за ликвидацией последствий атаки РФ. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Спасатели продолжают тушить пожары. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

В одном из районов сгорело много автомобилей. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Позже стало известно, что количество пострадавших возросло до 27 человек. Среди них четверо детей.

На месте ушиба работают медики. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Люди уносят с собой своих домашних любимцев. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Жители поврежденных домов направляются в более безопасное место. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Пострадавшие продолжат госпитализировать. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

"Киев. Враг цинично убивает гражданских. Некоторые жители Киева не успели даже дойти до укрытия", — написал Ян Доброносов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядел Киев после прошедшей массированной ракетной атаки россиян.