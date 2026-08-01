"Люди не успели даже дойти до укрытия": в Киеве все больше пострадавших после атаки (репортаж Яна Доброносова)
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В последнее время российские ракеты регулярно прилетают в столицу Украины
В ночь на 1 августа россияне вновь совершили массированную баллистическую атаку на Киев. В результате очередного удара по Киеву погибли девять человек, еще несколько десятков пострадали, среди них четверо детей, пожары и разрушения зафиксировали в пяти районах столицы.
Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте попадания российских ракет. На фото он показал, как выглядели улицы Киева сразу после атаки.
По состоянию на 9:24 стало известно, что количество пострадавших возросло до 30. Больше всего жертв в Дарницком районе — там погибли семь человек. Больше всего жертв в Дарницком районе — там погибли семь человек, еще 14 пострадали, в том числе двое детей.
В одном из районов частично разрушен пятиэтажный жилой дом, там возник пожар. В другом месте горели автомобили на парковке.
Позже стало известно, что количество пострадавших возросло до 27 человек. Среди них четверо детей.
"Киев. Враг цинично убивает гражданских. Некоторые жители Киева не успели даже дойти до укрытия", — написал Ян Доброносов.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядел Киев после прошедшей массированной ракетной атаки россиян.