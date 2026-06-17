Наслідки атаки на Запоріжжя та новий дрон росіян. Хронологія війни - день 1575

17 червня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

На календарі середа, 17 червня. Російський тиск на фронті дещо зменшився, порівняно з попередніми днями. За минулу добу сталось 186 бойових зіткнень, левова частка припала на Покровський та Гуляйпільський напрямки. Тим часом дипломатичний процес щодо наближення миру може отримати новий поштовх на тлі саміту "Великої сімки".

Як проходить 1575-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 17 червня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У Запоріжжі пошкоджено освітній заклад через атаку. Ворог завдав 5 ударів по місту.

Пожежа у Запоріжжі після удару росіян

Відомо, що загинула одна людина, троє постраждали, – ОВА. Також глава ОВА Іван Федоров додав, що внаслідок ворожого удару сталася пожежа у житловому будинку та торговельному центрі.

В окупантів РФ з'явився дешевий реактивний ударний дрон. Бійці ЗСУ помітили на фронті невідомий реактивний дрон окупантів РФ.

За даними Сергія "Флеша" Бескрестнова, безпілотник дуже примітивний, але швидкісний і має аналогову "картинку". Бойова частина до 4 кг, а швидкість до 300 км/г.

Уламки дешевого дрону. Фото: Сергій "Флеш" Бескрестнов

Ворог намагається його використовувати як протидію зенітним дронам українських малих вогневих груп.

Про те, що відбувалося 16 червня, читайте у трансляції: Вікно можливостей для України та авіакатастрофа з військовим літаком. Хронологія війни — день 1574

Ситуацією в Україні 15 червня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Лукашенко вибачився перед Зеленським, а росіяни атакували зоопарк у Харкові. Хронологія війни — день 1573

Про новини та події 14 червня "Телеграф" розповідав тут: Росія атакує "Шахедами", є ймовірність масованої атаки. Хронологія війни — день 1572