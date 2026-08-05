Удар россиян по автобусу в Запорожье и атака дронов на РФ. Хронология войны – день 1624

5 августа "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

На календаре среда, 5 августа. Российские войска продолжают террор гражданского населения. Воздушные обстрелы украинских городов продолжаются. Также напряженной остается ситуация на фронте, ведь враг усиливает давление на большинстве направлений.

Как проходит 1624-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 5 августа – "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 РФ атаковала дроном муниципальный транспорт в Запорожье. Обошлось без пострадавших, – ОВА.

Автобус после удара россиян в Запорожье

В украинский плен попали иностранцы из 51 страны мира, уполномоченный по правам человека Лубинец.

Около 400 дронов полетели атаковать Россию и временно оккупированные территории.

Направление движения дронов на карте

О происходящем 4 августа читайте в трансляции: Взрывы в Киеве и удар по территории больницы в Запорожье. Хронология войны – день 1623

С ситуацией в Украине 3 августа можно ознакомиться в этом материале: Иран передумал бить по Украине, а в Днепре пожар по прилету. Хронология войны – день 1622

О новостях и событиях 2 августа "Телеграф" рассказывал здесь: Удары КАБ по Запорожью и опасная утечка "химии" на Полтавщине. Хронология войны – день 1621