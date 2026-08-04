Куча обломков и разрушенные квартиры: как Краматорск приходит в себя от авиаударов (репортаж)

РФ продолжает сбрасывать бомбы на мирное население Украины
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Во вторник, 4 августа, Россия атаковала Краматорск (Донецкая область) двумя авиабомбами ФАБ-500. Основной удар пришелся по гражданской инфраструктуре города.
Корреспондент "Телеграфа"Ян Доброносов показал кадры, сделанные после обстрела Краматорска. К счастью, обошлось без смертей, правда ранения получили больше 20 граждан.
В результате авиаудара войск РФ по Краматорску пострадали 24 человека. В 14-этажном жилом доме вспыхнул масштабный пожар. Сотрудники ГСЧС спасли из заблокированных квартир 9 человек, включая трех маломобильных граждан, а еще 4 жителей эвакуировали в безопасное место. Возгорание удалось локализовать на площади 2300 квадратных метров. По предварительным данным, повреждения получили 6 многоэтажек, 2 учебных заведения, 8 легковых автомобилей и другие объекты гражданской инфраструктуры.