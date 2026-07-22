Павлоград начали методично крыть КАБами: в чем сменилася тактика России

Еще один город в Украине столкнулся с серьезной угрозой

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В середине июля 2026 года Павлоград в Днепропетровской области впервые подвергся удару КАБом (управляемая авиационная бомба). В результате бомбардировки погибло двое, ранено 13 человек.

Судя по мониторинговым каналам, РФ продолжает бомбардировку города этим видом оружия. Город с населением в 100 тысяч человек столкнулся с новой, опасной угрозой, сообщает "Телеграф".

Павлоград — город в Днепропетровской области Украины, центр Павлоградского района, и центр Западного Донбасса. Во время полномасштабного вторжения РФ в Украину получил почетное отличие — Город-герой Украины. На данный момент населенный пункт находится на расстоянии около 100 км от линии фронта.

Павлоград на карте Украины/Фото: deepstatemap

Павлоград на карте

Какая опасность КАБов

Управляемые авиабомбы несут большую угрозу. Огромный вес взрывчатого вещества и высокая точность делают это оружие смертоносным. Кроме того, падающая с высоты бомба пробивает крыши и межэтажные перекрытия, взрываясь внутри здания, что вызывает полное обрушение подъездов или секций домов. В Павлограде КАБ упал рядом с многоэтажным домом, последствия удара ужасают.

Последствия удара по Павлограду 20 июля

Последствия удара по Павлограду 20 июля

Последствия удара по Павлограду 20 июля

Последствия удара по Павлограду 20 июля

Последствия удара по Павлограду 20 июля/Фото: t.me/pavlogradmrada

Что такое КАБ

Управляемая авиационная бомба – это боеприпас, имеющий аэродинамические поверхности и системы наведения для увеличения вероятности попадания в цель.

Это оружие считается высокоточным благодаря использованию модуля управления и коррекции (УМПК) – это фактически накладные крылья для бомбы, с помощью которых увеличивается ее дальность. Точность попадания обеспечивается GPS-навигацией.

Какие управляемые авиабомбы Россия применяет для атак по Украине

Россия использует для войны против Украины различные авиабомбы, в том числе ФАБ-500 весом 500 кг, ФАБ-1500 весом 1500 кг и ФАБ-3000 (вес 3 тонны). Также враг применяет планирующие кассетные авиабомбы "Дрель" и фугасные авиабомбы советского производства.

Какой может быть дальность ударов КАБами

Чем выше и на большей скорости самолет производит сброс бомбы, тем дальше она летит. Самолеты РФ (Су-34, Су-35) обычно сбрасывают КАБы с высоты 8-14 км на расстоянии 40-70 км от линии фронта. Добавим, что Россия постоянно совершенствует КАБы и увеличивает дальность поражения ими. Эффективного противодействия КАБам пока нет, ведь ПВО не достает до носителей. Из-за этого РФ кошмарит ряд прифронтовых городов — Харьков, Запорожье, Краматорск, Херсон, а теперь — и Павлоград.

Отметим, РФ атаковала Павлоград КАБами 22 июля. По данным мониторингов, в городе было зафиксировано сразу четыре цели.