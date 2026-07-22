Павлоград начали методично крыть КАБами: в чем сменилася тактика России
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Еще один город в Украине столкнулся с серьезной угрозой
В середине июля 2026 года Павлоград в Днепропетровской области впервые подвергся удару КАБом (управляемая авиационная бомба). В результате бомбардировки погибло двое, ранено 13 человек.
Судя по мониторинговым каналам, РФ продолжает бомбардировку города этим видом оружия. Город с населением в 100 тысяч человек столкнулся с новой, опасной угрозой, сообщает "Телеграф".
Павлоград — город в Днепропетровской области Украины, центр Павлоградского района, и центр Западного Донбасса. Во время полномасштабного вторжения РФ в Украину получил почетное отличие — Город-герой Украины. На данный момент населенный пункт находится на расстоянии около 100 км от линии фронта.
Какая опасность КАБов
Управляемые авиабомбы несут большую угрозу. Огромный вес взрывчатого вещества и высокая точность делают это оружие смертоносным. Кроме того, падающая с высоты бомба пробивает крыши и межэтажные перекрытия, взрываясь внутри здания, что вызывает полное обрушение подъездов или секций домов. В Павлограде КАБ упал рядом с многоэтажным домом, последствия удара ужасают.
Что такое КАБ
Управляемая авиационная бомба – это боеприпас, имеющий аэродинамические поверхности и системы наведения для увеличения вероятности попадания в цель.
Это оружие считается высокоточным благодаря использованию модуля управления и коррекции (УМПК) – это фактически накладные крылья для бомбы, с помощью которых увеличивается ее дальность. Точность попадания обеспечивается GPS-навигацией.
Какие управляемые авиабомбы Россия применяет для атак по Украине
Россия использует для войны против Украины различные авиабомбы, в том числе ФАБ-500 весом 500 кг, ФАБ-1500 весом 1500 кг и ФАБ-3000 (вес 3 тонны). Также враг применяет планирующие кассетные авиабомбы "Дрель" и фугасные авиабомбы советского производства.
Какой может быть дальность ударов КАБами
Чем выше и на большей скорости самолет производит сброс бомбы, тем дальше она летит. Самолеты РФ (Су-34, Су-35) обычно сбрасывают КАБы с высоты 8-14 км на расстоянии 40-70 км от линии фронта. Добавим, что Россия постоянно совершенствует КАБы и увеличивает дальность поражения ими. Эффективного противодействия КАБам пока нет, ведь ПВО не достает до носителей. Из-за этого РФ кошмарит ряд прифронтовых городов — Харьков, Запорожье, Краматорск, Херсон, а теперь — и Павлоград.
Отметим, РФ атаковала Павлоград КАБами 22 июля. По данным мониторингов, в городе было зафиксировано сразу четыре цели.