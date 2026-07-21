Россия уничтожила "Эпицентр" в Сумах. Как он выглядит и где по Украине уже были атакованы гипермаркеты (фото и видео)

Также были удары у многоэтажек, есть пострадавшие

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Поздним вечером в понедельник, 20 июля, российский беспилотник попал в здание гипермаркета "Эпицентр" в Сумах. Загорелся пожар, здание практически уничтожено.

Повреждена многоэтажка, пострадали дети

Об этом сообщает "Кордон. Медіа". Кроме того, двое взрослых и четверо детей пострадали в результате удара российского реактивного БПЛА возле многоэтажки в Сумах, сообщил начальник ОВА Олег Григоров.

Повреждена многоэтажка. Фото: Кордон. Медіа

Больше всего разрушений на первом этаже. Фото: Кордон. Медіа

Обломок вражеского реактивного дрона. Фото: Кордон. Медіа

После удара, произошедшего около 21:00, в доме с одной стороны окна вылетели на всех 9 этажах. Также ударной волной повреждены торговый центр и магазины рядом. Больше всего повреждены первые этажи. Кроме выбитых окон, там еще частично разрушены стены. Загорелся пожар.

Как рассказал спикер ГСЧС в Сумской области Олег Стрилка, из-за попадания некоторые жители многоэтажки были заблокированы в своих квартирах. Двери помогали открыть спасатели.

"Эпицентра" в Сумах больше нет

После удара по "Эпицентру" огонь охватил все отделы, конструкции начали обрушиваться. Как писал Григоров, ликвидация последствий попадания по магазину была усложнена постоянными повторными атаками. Вражеские беспилотники продолжали находиться над местом удара, создавая прямую угрозу спасателям и другим службам.

В ГСЧС рассказали, что как только спасатели начинали тушение, враг наносил повторные удары. Во время одной из атак уничтожен служебный автомобиль, еще одно транспортное средство ГСЧС повреждено.

Здание выгорело. Фото: ГСЧС

Как только позволила ситуация, спасатели взались за тушение. Фото: ГСЧС

Работа пожарных. Фото: ГСЧС

Здание выгорело и обрушилось. Фото: Кордон. Медіа

Россияне не давали тушить пожар, держа рядом в небе свои дроны. Фото: Кордон. Медіа

Вскоре после удара по "Эпицентру" произошел прилет FPV-дрона в одном из дворов в Заречном районе Сум. Он попал в припаркованную у дома машину. Она и соседний автомобиль загорелись.

Вражеский дрон удары в авто во дворе дома. Фото: Кордон. Медіа

Сгорели две машины. Фото: Кордон. Медіа

В городе перебои с водоснабжением

В связи с перебоями в энергоснабжении, 21 июля, с 2:00 обесточены некоторые объекты КП "Горводоканал". Если быстро восстановить энергопитание не удастся, вода в дома горожан, где отсутствует свет, будет подаваться по графику с пониженным давлением с 5:00 до 10:00. Как только ситуация стабилизируется, водоснабжение будет обеспечено в обычном режиме.

В каких еще городах Россия била по "Эпицентрам"

Враг не в первый раз выбирает своей целью "Эпицентр". Ранее РФ била по торговым и логистическим объектам сети "Эпицентр" во многих городах Украины. Так, в ходе удара по "Эпицентру" в Харькове в мае 2025 года гипермаркет был разрушен. Тогда погибли 19 человек.

Торговые центры сети "Эпицентр" в Херсоне россиян также неоднократно обстреливали и уничтожали целенаправленно. Самые большие атаки произошли в 2023–2024 годах, здания были разрушены.

В городе Каменское на Днепропетровщине "Эпицентр" был полностью уничтожен вражескими ракетными обстрелами. Враг попал в гипермаркет 26 июля прошлого года.

Кроме того, Россия ударила по логистическому центру "Эпицентра" под Киевом в сентябре 2025 года. В результате попадания вражеских беспилотников возник масштабный пожар, уничтоживший логистический центр. Ликвидация последствий продолжалась более 10 часов.

Также вражескими ударами было повреждено здание "Эпицентр" в Запорожье. Получил повреждения и магазин сети в Прилуках.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 17 июля россияне ударили авиабомбами по центру Сум. Были повреждены здания, пострадала Аллея Славы.