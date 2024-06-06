Под прицелом – очередной "Эпицентр": россияне ударили по Херсонщине, какие последствия (фото и видео)

По состоянию на утро известно, что 3 человека получили ранения

Российские оккупационные войска ночью 6 июня снова атаковали Херсон и область. В результате ударов в огне оказались три жилых дома и авто, строительный гипермаркет "Эпицентр" и хозяйственные постройки.

Об этом сообщили глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин и Государственная служба чрезвычайных ситуаций ( ГСЧС ). Информация появилась в Telegram.

В ГСЧС уточнили, что в отличие от харьковского , в Херсоне "Эпицентр" не работает.

"Этой ночью армия РФ неустанно наносила удары по Херсону. Одновременно по разным адресам возникло 5 пожаров. Горели три жилых дома, хозяйственные постройки, 8 легковых автомобилей и недействующий строительный гипермаркет", — говорится в сообщении ГСЧС.

В свою очередь Прокудин сообщил, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. "Прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Днепровское, Львово, Качкаровка, Змиевка, Ингулец, Станислав, Михайловка, Чернобаевка, Тягинка, Токаровка, Понятовка, Золотая Балка, Кизомис, Берислав, Берегово, Садовое ", — написал он.

Из-за обстрелов повреждены 4 многоэтажки и 14 частных домов. Были зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры, медицинский центр, дошкольные учебные заведения, торговый центр и магазин. Повреждены автомобили и линия интернет-сети.

По состоянию на утро известно, что 3 человека получили ранения.

По информации главы региона, Силы противовоздушной обороны уничтожили 5 "Shahed-131/136" над Херсонщиной.

Херсонские пожарные тушили огонь до самого утра. Тем временем враг продолжал обстреливать жилые кварталы города.

Ранее "Телеграф" сообщил, что у россиян появилась новая тактика обстрелов.