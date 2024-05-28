Россия скинула на жилые дома в Торецке мощные авиабомбы: есть погибшие, спасатели разбирают завалы (фото)

В Донецкой области несколько населенных пунктов пострадали от обстрелов

Армия РФ сбросила на жилые дома в Торецке авиабомбы. Минимум два жителя города в Донецкой области погибли, есть раненые.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин. На месте удара работают все экстренные службы.

Армия РФ сбросила на Торецк три управляемых авиабомбы. Они попали в две многоэтажки и административное здание. На кадрах с места удара видно, что от домов практически ничего не осталось. В квартирах полностью выбиты окна, а в некоторых местах и вовсе проломлены стены. В одном из жилых домов случился провал крыши, разрушены три этажа с 9 по 7.

Спасатели разбирают завалы, по состоянию на 21:30 известно о двух погибших и трех раненых.

Перед этим днем 28 мая российские солдаты обстреляли Алексеево-Дружковку — скинули полуторатонную объемно-детонирующую авиационную бомбу с модулем планирования и коррекции. Количество раненых выросло до семи человек. Также есть пострадавший в Веролюбовке Константиновской общины.

"Все обстоятельства российских военных преступлений тщательно документируем! За все будут отвечать!", — добавил Вадим Филашкин.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что армия России убила 4-летнюю девочку в Одессе. Проститься с малышкой пришло множество небезращличных местных жителей.