Маленький гроб, игрушки и мама на коленях: в Одессе простились с 4-летней Златой, убитой российским обстрелом (видео)

Злате было всего 4,5 года

Сегодня, 25 мая, в Одессе прощаются с четырехлетней девочкой Златой, которая умерла в больнице из-за осколка российской ракеты в сердце. Простится с малышкой пришло множество одесситов.

Об этом сообщает корреспондент "Новини.LIVE". На фото можно увидеть людей, которые поочереди подходят к маленькому гробу. Мать Златы прощается на коленях.

Одесситы приходят на прощание с цветами и игрушками. Злате было всего 4,5 года.

Напомним, что смертельное ранение Злата получила во время террористической ракетной атаки на Одессу в конце апреля. Тогда оккупанты ударили по Одесской юридической академии ракетой "Искандер" с кассетным боезарядом. Жизнь ребенка долгое время была на волоске. Обломок российской ракеты попал в сердце малышки. Врачи боролись за ее жизнь, провели операцию, но состояние ухудшилось — 1 мая ребенок впал в кому. 23 мая Злата умерла. Число жертв российского обстрела 29 апреля увеличилось до 8 человек.

Напомнми, ранее мы писали о том, что в Харькове увеличилось количество погибших в результате удара по строительному гипермаркету "Эпицентр".