Много разрушений и пострадавших: россияне четвертый раз за день атаковали Харьков (фото)

Среди пострадавших подросток, который в тяжелом состоянии

Россияне, которые в субботу, 25 мая, попали в гипермаркет "Эпицентр" в Харькове, также нанесли четвертый удар по Харькову. В результате есть пострадавшие.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура. Отмечается, что ударили оккупанты ракетами С-300, которые запустили с территории Белгородской области.

"25 мая около 19:00 ВС РФ нанесли ракетный удар по Шевченковскому району г. Харькова. Зафиксировано попадание по офисным помещениям. Были повреждены также административные здания, супермаркет, магазины, жилые дома", — говорится в сообщении.

Пострадавшее в результате удара здание

Шевченковский район на карте

По состоянию на 21:29 известно о 18 раненых, среди них 13-летний парень. Ребенок в тяжелом состоянии из-за полученных осколочных ранений.

Заметим, что до этого россияне нанесли еще один удар по Харькову. Тогда городской голова Харькова Игорь Терехов сообщал, что попадание произошло у спортивной площадки в землю. Потому пострадавших от этого удара не было.

Напомним, Харьковская областная прокуратура показала момент попадания российских воздушных целей в строительный гипермаркет в Харькове. Отмечается, что оккупанты нанесли удар боеприпасами УМПБ Д-30.