Масштабный пожар, погибшие и пропавшие без вести: все подробности удара по "Эпицентру" в Харькове (фото, видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Погибли два работника гипермаркета
В субботу, 25 мая, в Харькове прогремели мощные взрывы. Враг ударил по гипермаркету "Эпицентр", где могло находиться более 200 человек.
"Телеграф" подготовил материал, в котором собрал все подробности ужасной трагедии. По состоянию на 18:45 известно о 2-х погибших и 35 пострадавших людях.
"Два человека погибли. Это мужчины, которые работали в гипермаркете. По меньшей мере 25 ранены. Часть персонала гипермаркета пока еще разыскивается. Данные обновляются", — сообщает председатель ОВА Олег Синегубов.
В 17:45 пожар строительного гипермаркета локализован.
Взрывы в Харькове раздались примерно в 16:00. По данным полиции, оккупанты нанесли удар боеприпасами УМПБ Д-30.
Ранее мэр города Игорь Терехов сообщал, что много людей пропали без вести. В здании ТЦ могло находиться более 200 человек во время прицельного удара россиян. Также известно о 15 работниках гипермаркета, которые не выходят на связь.
После взрывов пожар охватил более 15 000 квадратных метров. Тушение осложняется наличием значительного количества легковоспламеняющихся материалов и возможного дальнейшего распространения пожара на расположенные рядом складские помещения. Вместе с тем, постоянно существует угроза повторных вражеских обстрелов.
Горожанам советуют не открывать окна из-за едкого дыма от разнообразной бытовой и строительной химии, горящей в гипермаркете.
Ранее "Телеграф" публиковал эксклюзивный фоторепортаж с места прилета по "Эпицентру" в Харькове.