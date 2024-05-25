Масштабный пожар, погибшие и пропавшие без вести: все подробности удара по "Эпицентру" в Харькове (фото, видео)

Погибли два работника гипермаркета

В субботу, 25 мая, в Харькове прогремели мощные взрывы. Враг ударил по гипермаркету "Эпицентр", где могло находиться более 200 человек.

"Телеграф" подготовил материал, в котором собрал все подробности ужасной трагедии. По состоянию на 18:45 известно о 2-х погибших и 35 пострадавших людях.

"Два человека погибли. Это мужчины, которые работали в гипермаркете. По меньшей мере 25 ранены. Часть персонала гипермаркета пока еще разыскивается. Данные обновляются", — сообщает председатель ОВА Олег Синегубов.

В 17:45 пожар строительного гипермаркета локализован.

Взрывы в Харькове раздались примерно в 16:00. По данным полиции, оккупанты нанесли удар боеприпасами УМПБ Д-30.

Ранее мэр города Игорь Терехов сообщал, что много людей пропали без вести. В здании ТЦ могло находиться более 200 человек во время прицельного удара россиян. Также известно о 15 работниках гипермаркета, которые не выходят на связь.

После взрывов пожар охватил более 15 000 квадратных метров. Тушение осложняется наличием значительного количества легковоспламеняющихся материалов и возможного дальнейшего распространения пожара на расположенные рядом складские помещения. Вместе с тем, постоянно существует угроза повторных вражеских обстрелов.

Горожанам советуют не открывать окна из-за едкого дыма от разнообразной бытовой и строительной химии, горящей в гипермаркете.

Ранее "Телеграф" публиковал эксклюзивный фоторепортаж с места прилета по "Эпицентру" в Харькове.