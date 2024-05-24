"Взрывная" ночь — и оккупанты взлетели на воздух: в Крыму ударили по важному объекту россиян (фото)

Вероятно, были нанесены значительные повреждения оборудованию и множество уничтоженных оккупантов

Вечером 23 мая, а затем ночью, во временно оккупированном Крыма прогремели взрывы. В результате были поражены важные объекты российских захватчиков.

Согласно сообщениям в сети, взрывы были слышны в Ялте, Алуште, Джанкое, Армянске, Симферополе, Евпатории и Бахчисарайском районе. Как пишет движение "АТЕШ", около полуночи в Алуште был поражён узел связи российских оккупантов (в/ч 28735).

"Стоит отметить, что это бывшая украинская воинская часть, теперь используемая оккупантами. Похоже на то, что были нанесены значительные повреждения оборудованию и множество уничтоженных оккупантов. Вероятно, также удалось уничтожить пункт управления этого центра. Ожидаем официального подтверждения от СОУ", — говорится в сообщении.

Telegram-канал "Крымский ветер" сообщает, что вечером 23 мая взрывы раздавались почти во всех районах Крыма. Во многих из них пыталась работать российская ПВО, однако успешного результата это не дало.

"Не менее 6 баллистических ракет MGM-140 ATACMS попали в узел связи радиолокационных и противовоздушных сил армии РФ. На том месте стоит радиоантенна станции космического наблюдения и несколько построек объекта. Именно по ним и был нанесен удар, где в тот момент находились высокопоставленные военнослужащие ВС РФ. И главное – это систематические удары по радиолокационным и противовоздушным силам ВС рф в Крыму", — пишет паблик.

Тем временем в Министерстве обороны РФ уже прокомментировали ночное происшествие. Там сообщают, что этой ночью средствами ПВО якобы были уничтожены три оперативно-тактические ракеты ATACMS над территорией Республики Крым, а также якобы два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области.

Кроме того, в оборонном ведомстве страны-агрессора заявляют, что якобы в акватории Чёрного моря оккупантами из штатного вооружения морской авиации ЧФ были уничтожены три безэкипажных катера.

Гауляйтер Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале пишет, что в районе Алушты зафиксированы попадания по пустующему объекту хозяйственного назначения. Он уверяет, что в Симферопольском районе якобы погибли двое прохожих.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 15 мая в Крыму прогремели взрывы. Партизаны сообщили, что ракеты поразили главный артиллерийский склад военного аэродрома "Бельбек".