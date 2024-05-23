Алушта, Ялта, Севастополь: по всему Крыму взрывы, оккупанты заявляют "о работе ПВО" (видео)

Россияне сами признали, что сбить удалось не все

В Крыму, где накануне атаковали важное судно, вечером 23 мая снова прогремели взрывы. Жители полуострова в панике обсуждают новую атаку, но никаких официальных данных на момент публикации нет.

Об этом сообщают в сети. По некоторым данным, по Крыму выпущено 16 ракет, но жителей, как всегда, призывают не беспокоиться.

Взрывы были слышны в Ялте, Алуште, Джанкое, Симферополе, Евпатории и Бахчисарайском районе. В некоторых домах тряслись стекла. Также в сети публикуют кадры ракет на фоне ночного неба. По некоторым данным в сторону полуострова были запущены 16 ракет, а в Севастопольском районе были слышны больше "20 хлопков". Также пропагандисты утверждают, что атака Крыма комбинированная — запущены и дроны, и ракеты ATCAMS, ОТРК "Нептун" и Storm Shadow.

Так называемый "губернатор Севастополя" Александр Развожаев никак не прокомментировал взрывы, как и "глава Республики Крым" Сергей Аксенов. Местные Telegram-каналы утверждают, что в Крыму работает ПВО, но "сбито не все". В подтверждение этого в сети публикуют видео взрывов в Алуште. Что касается Крымского моста, то проезд по нему якобы не закрыт, несмотря на обстрелы.

В то же время в z-пабликах появилась информация якобы об "ударе возмездия". Оккупанты якобы запустили в сторону Одессы и области ракеты "Оникс" и "Искандер". По состоянию на 22:50 воздушная тревога в регионе не была объявлена.

Добавим, что взрывы раздались в разных районах оккупированного полуострова — как в его северной, так и в южной части. Украинская сторона пока что тоже никак не прокомментировала взрывы на оккупированной территории.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Россия атаковала Харьков 15 ракетами. Под удар попало и издательство Vivat, есть погибшие.