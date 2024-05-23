"Зонтик ПВО" в Крыму методически уничтожают: в ВСУ рассказали о результативности атак на полуостров

Вражеская техника будет уничтожаться и дальше

Силы обороны Украины постепенно уничтожают российскую противовоздушную оборону (ПВО) на территории оккупированного полуострова Крым, который регулярно атакуют беспилотники. Потери врага уже достаточно большие, но не критические.

Об этом сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. Он рассказал об этом в эфире телеканала "Мы ― Украина".

"Потери именно систем ПВО в Крыму сегодня большие, однако еще не такие критические, как нам бы хотелось", ― сказал Братчук.

Враг маневрирует по территории временно оккупированного полуострова, однако партизанское движение выясняет, где находятся системы. Это позволяет постепенно уничтожать "зонтик ПВО" над Крымом.

"Конечно, враг маневрирует по территории находящегося во временной оккупации украинского полуострова, он пытается использовать свою мобильность там и, собственно, для того и работает партизанское подпольное движение, чтобы выяснить, где находятся эти комплексы и на сколько быстро мы сможем дать по ним ответ. В любом случае самое главное — это то, что нам сегодня удается реализовывать стратегию уничтожения этого "зонтика ПВО" над Крымом и мы видим это в соответствующем "Крымском треугольнике", — сказал Братчук.

Работа по уничтожению российской ПВО будет продолжаться. Однако ее скорость будет зависеть от наличия нужного вооружения.

"Насколько быстро это будет зависеть в том числе и от наличия у нас соответствующего, прежде всего, ракетного вооружения", — сказал Братчук.

Для справки: полуостров Крым оккупирован с февраля 2014 года. С начала полномасштабной войны Россия использует его территорию для запуска ракет и дронов по Украине.

Оккупированный Крым РФ использует как площадку для нападения на Украину

Международное сообщество не признает Крым российским. Украина готовит план деоккупации полуострова.

Ранее "Телеграф" сообщал, что война закончится с деоккупацией Крыма. Такое мнение высказал народный депутат V, VI и VII созывов Андрей Сенченко.