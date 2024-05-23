"Парасольку ППО" в Криму методично нищать: в ЗСУ розповіли про результативність атак на півострів

Ворожа техніка буде нищитись і надалі

Сили оборони України поступово нищать російську протиповітряну оборону (ППО) на території окупованого півострова Крим, який регулярно атакують безпілотники. Втрати ворога вже є великими, але не критичними.

Про це повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. Він розповів про це в етері телеканалу "Ми ― Україна".

"Втрати саме систем ППО в Криму є на сьогодні великими, однак ще не такими критичними, як нам би хотілось", ― сказав Братчук.

Ворог маневрує по території тимчасово окупованого півострова, проте партизанський рух з’ясовує, де знаходяться системи. Це дозволяє поступово знищувати "парасольку ППО" над Кримом.

"Звичайно, ворог маневрує по території українського півострова, який перебуває в тимчасовій окупації, він намагається використовувати свою мобільність там і, власне, для того і працює партизанський підпільний рух, щоб з'ясувати, де знаходяться ці комплекси й на скільки швидко ми зможемо дати по них відповідь. У будь-якому разі найголовніше ― це те, що нам сьогодні вдається реалізовувати стратегію знищення цієї "парасольки ППО" над Кримом і ми бачимо це у відповідному "Кримському трикутнику", ― сказав Братчук.

Робота зі знищення російської ППО буде продовжуватись надалі. Проте її швидкість залежатиме від наявності потрібного озброєння.

"Наскільки швидко це буде залежатиме в тому числі і від наявності у нас відповідного, перш за все, ракетного озброєння", ― сказав Братчук.

Для довідки: півострів Крим окупований з лютого 2014 року. З початку повномасштабної війни Росія використовує його територію для запуску ракет та дронів по Україні.

Окупований Крим РФ використовує як майданчик для нападу на Україну

Міжнародна спільнота не визнає Крим російським. Україна ж готує план деокупації півострова.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що війна закінчиться з деокупацією Криму. Таку думку висловив народний депутат V, VI та VII скликань Андрій Сенченко.