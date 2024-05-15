Світломузика для окупантів: з’явилося детальне відео нічного прильоту в Криму, пропагандисти в паніці

Прильоти неохоче підтверджують вже й z-блогери

У мережі з’явилося докладне відео ракетного удару по окупантах у Криму, який стався в ніч проти 15 травня. На ньому можна побачити, що противник "упіймав" серйозні прильоти.

Про це повідомляють моніторингові пабліки. За даними Telegram-каналу "Кримський вітер", місцем прильоту імовірно є військовий аеродром Бельбек під Севастополем. На нових кадрах чітко видно моменти прильотів та вторинну детонацію, що говорить про ураження якоїсь зброї. Раніше моніторингова група "Кримського вітру" повідомляла про виникнення вогнищ пожежі в районі стоянок російських літаків.

Варто зазначити, що після появи цього відео прильоти неохоче підтверджують вже й z-блогери. Щоправда вони, як і завжди, у паніці занижують масштаб ураження та знову плутаються у свідченнях. Їхні цифри не сходяться, а вибухи та пожежі на аеродромі Бельбек показують, що ракети своїх цілей досягли.

Нагадаємо, що на аеродромі Бельбек у Криму дислокується 38-й винищувальний авіаційний полк ВПС Росії, який має 12 літаків Су-27, 12 літаків Су-27СМ, три Су-27УБ та п’ять Су-30М2. Також на аеродромі дислокується Севастопольський авіаційно-рятувальний центр МНС Росії.

Супутникові знімки за 31 березня показували, що на аеродромі було щонайменше 30 російських бортів.

Раніше Телеграф писав про те, що 29 квітня російські окупанти заявили про пошкодження важливого військового об’єкта на території Криму. У пабліках заявляли, що Україна нібито завдала атак ракетами ATACMS підрозділу ППО РФ на мисі Тарханкут.