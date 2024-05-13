Загинув командир і не тільки: ЗСУ завдали ракетного удару по "секретній" базі РФ у Криму, перші подробиці

Кількість поранених уточнюється

З’явилися перші подробиці наслідків ранкової атаки по окупантах у Криму. Як виявилося, влучили по дуже серйозному об’єкту супротивника.

Про це повідомляє російське незалежне видання ASTRA. За його даними, цим об’єктом є "секретна" військова база ППО 3-го радіотехнічного полку ЗС РФ (в/ч 85683). Атака, як і заявляли раніше окупанти, ймовірно, була здійснена ракетами Storm Shadow. Ось тільки на відміну від пропаганди, яка говорила, що ППО "збила" їх, незалежні журналісти, посилаючись на власні джерела, кажуть, що ракети все ж таки долетіли куди треба.

Стверджується, що внаслідок влучення ракет територія в/ч отримала пошкодження, загинув її командир Олександр Кулаков та ще один військовослужбовець. Також є поранені.

"Жирний" приліт підтвердив і авторитетний український моніторинговий паблік "Николаевский Ванек".

"Після сьогоднішньої ночі в Криму третій радіотехнічний полк не дорахувався кількома жирними (у прямому та переносному сенсах) офіцерами", — йдеться в його повідомленні.

Довідково: У радянські роки на вершині гори Ай-Петрі було створено Радіотехнічний центр дальньої розвідки та наведення військ ППО. Його куполи захисних споруд радарів у вигляді куль можна на безлічі фото в мережі. Під цими куполами ховаються радіолокаційні комплекси, писали раніше "Крим. Реалії". Тут же облаштоване військове містечко для тих, хто обслуговує ці об’єкти.

Скріншот із російської Вікіпедії

3-й радіотехнічний полк — військове формування у складі радіотехнічних військ ВКС РФ. Сформовано у 2014 році після окупації Криму Росією. Штаб розташовано в місті Севастополь.

Раніше "Телеграф" писав, що коли ЗСУ знищать Кримський міст, це стане іміджевою катастрофою для президента РФ Володимира Путіна. Окупантам доведеться шукати шляхи, щоби втекти з півострова.