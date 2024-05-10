В Маріуполі вибухи, в Калузі горить НПЗ, у Підмосков'ї паніка: ЗСУ вчергове подарували росіянам "подарунки" (фото, відео)

Дісталося російським "располагам" та черговому нафтозаводу

В Росії та на тимчасово окупованих російськими терористами українських територіях вночі 10 травня було дуже гучно. У окупованому Маріуполі лунали вибухи, в Калузі після ударів дронів спалахнув російський нафтопереробний завод, а в Підмосков'ї здійнялася паніка через невідомий безпілотник.

Про атаку на Маріуполь повідомив радник мера міста Петро Андрющенко. За його словами, влучання було на території колишньої кондитерської фабрики, яку російські терористи перетворили на військову базу.

"Влучання в квадраті пр. Металургів вул. Митрополітська вул. Нільсена. Епіцентр в колишній кондитерської фабриці, на подвір’ї якої давно базуються окупанти. Базувались. На території кондитерської вже заїхала карета швидкої допомоги", – написав він.

Про черговий удар по Калузі написали російські ЗМІ. Також з'явилися фото та відео з місця атаки. Судячи з усього, атакований був Калузький НПЗ "Перший завод". Цікаво, що це вже друга атака на цей НПЗ – перша була 15 березня і невідомо, чи оговталося після неї російське підприємство.

Також вночі 10 травня паніка здійнялася у Підмосков'ї, де нібито збили безпілотник, що прямував у бік Москви. За заявою мера Москви Сергія Собяніна, БПЛА нібито був знищений протиповітряною обороною у Подільску.

"Силами ППО Міноборони в міському окрузі Подільськ відбито атаку безпілотника, який летів на Москву… руйнувань та постраждалих немає. На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місці події", – написав він, не наводячи інших подробиць.

Нагадаємо, що 9 травня у тимчасово контрольованому Росією Бєлгороді, де постійно лунають вибухи, тричі оголошували ракетну небезпеку. У місті було гучно, а на місці ймовірних прильотів почалися пожежі та були постраждалі. Також було неспокійно у Краснодарському краї та деяких інших регіонах Росії.

Але найжирнішу ціль вполювали вже вдень: український дрон пролетів 1500 кілометрів та вдарив по нафтопереробному заводу у місті Салават на території Башкортостану. Було знищено установку каталітичного крекінгу.