Дрони налетіли на російський нафтозавод за тисячу кілометрів від України: вдарили по важливій установці (відео)
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На заводі почалася пожежа
На російську Башкирію налетіли дрони. Вони атакували завод "Газпром нефтехим Салават", який переробляє нафту.
Про це повідомляють російські пропагандисти та місцеві інтернет-пабліки. За їхніми даними, атака сталася вдень 9 мая. Федеральні ЗМІ запевняють, що після удару завод нібито працює у штатному режимі, однак у мережі вже є відео, яке свідчить про те, що на підприємстві почалася пожежа.
Більше того, за даними популярного російського пабліка "Baza", дрони уразили установу каталітичного крекінгу.
Довідково: Каталітичний крекінг — термокаталітична переробка нафтових фракцій з метою отримання компонента високооктанового бензину, легкого газойлю і ненасичених жирних газів. Каталітичний крекінг — один із найважливіших процесів, що забезпечує глибоку переробку нафти.
Примітно, що від кордону України до цього заводу близько 1100 кілометрів.
За попередніми даними, постраждалих немає. У мережі продовжують з’являтись відео з моментом атаки.
Нагадаємо, що Україна продовжує атаки на російські нафтопереробні заводи і не лише. Наприклад, у вівторок, 2 квітня, безпілотники вдарили по НПЗ та підприємству в Татарстані, де, ймовірно, виробляються "шахеди".