Дрони налетіли на російський нафтозавод за тисячу кілометрів від України: вдарили по важливій установці (відео)

На заводі почалася пожежа

На російську Башкирію налетіли дрони. Вони атакували завод "Газпром нефтехим Салават", який переробляє нафту.

Про це повідомляють російські пропагандисти та місцеві інтернет-пабліки. За їхніми даними, атака сталася вдень 9 мая. Федеральні ЗМІ запевняють, що після удару завод нібито працює у штатному режимі, однак у мережі вже є відео, яке свідчить про те, що на підприємстві почалася пожежа.

Більше того, за даними популярного російського пабліка "Baza", дрони уразили установу каталітичного крекінгу.

Довідково: Каталітичний крекінг — термокаталітична переробка нафтових фракцій з метою отримання компонента високооктанового бензину, легкого газойлю і ненасичених жирних газів. Каталітичний крекінг — один із найважливіших процесів, що забезпечує глибоку переробку нафти.

Примітно, що від кордону України до цього заводу близько 1100 кілометрів.

За попередніми даними, постраждалих немає. У мережі продовжують з’являтись відео з моментом атаки.

Нагадаємо, що Україна продовжує атаки на російські нафтопереробні заводи і не лише. Наприклад, у вівторок, 2 квітня, безпілотники вдарили по НПЗ та підприємству в Татарстані, де, ймовірно, виробляються "шахеди".