У зоні ураження ще три заводи: у мережі показали карту пошкоджених російських НПЗ
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У Росії залишилося ще багато неушкоджених НПЗ
Російські нафтопереробні заводи в останні дні зазнають нальотів невідомих дронів, через що пошкодження вже отримали 12 з них. Усі вони перебувають у межах 900-кілометрової зони від кордону України.
Як повідомляє канал OSINT-аналітиків "Око Гора" в Telegram, у цій зоні залишається ще три російські заводи, які поки що не були атаковані. Інші ж знаходяться на відстані більш ніж 1000 кілометрів.
Зазначається, що 1000 кілометрів, це заявлена дальність ураження українського БПЛА "Лютий", а далі вражати об’єкти російської нафтопереробної інфраструктури доведеться хіба що із застосуванням диверсантів.
Також там склали карту розташування російських НПЗ, відзначивши ті з них, які вже атакували безпілотники.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що вранці в суботу, 16 березня, безпілотники вдарили по двох нафтопереробних підприємствах у Самарській області Росії — нафтопереробному заводі в Сизрані та Новокуйбишевському НПЗ.
У ніч на 17 березня удари було завдано по Слав’янському НПЗ у Краснодарському краї. Крім того, був атакований аеропорт у Домодєдово (Москва).