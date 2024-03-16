Перший ювілей: у Росії атаковано вже понад десяток НПЗ (карта)
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З 12 березня почалася друга хвиля масованих ударів по російській нафтовій індустрії
Вранці в суботу, 16 березня, безпілотники вдарили по двох нафтопереробних підприємствах в Самарській області Росії — нафтопереробному заводу у Сизрані та Новокуйбишевському НПЗ. Вони стали 10 та 11 російськими НПЗ, атакованими з січня по березень.
Карту дев’яти уражених НПЗ в Росії за січень-березень 2024 року опублікував OSINT Telegram-канал "Око Гора". Зазначається, що 12-15 березня відбулася друга хвиля масованих ударів по російській нафтовій індустрії, а судячи з подій ранку 16 березня, вона триває. Перша пройшла у другій половині січня.
Список російських нафтопереробних підприємств, які зазнали атаки
- Новокуйбишевський НПЗ
- Сизранський НПЗ
- Калузький НПЗ "Перший завод"
- Нижегородський НПЗ
- "Новатек" в Усть-Лузі
- Туапсинський НПЗ
- "Невський мазут"
- Ільський НПЗ
- Кстовський "Лукойл-НОРСІ"
- Рязанський НПЗ
- Новошахтинський НПЗ
OSINT-аналітики наголошують, що виведення з ладу російських НПЗ відбувається напередодні весняного зростання попиту на пальне. Співрозмовник видання Reuters у СБУ зазначив, що "ми планомірно реалізуємо стратегію зниження економічного потенціалу Росії".
Як пише бізнесмен і блогер Роман Шрайк, Сизранський НПЗ розташований за 800 км від контрольованої Україною території, Новокуйбишевський — за 900 км. Новокуйбишевський НПЗ №16 у російському топі, Сизранський — №23.
Як повідомляв "Телеграф", за оцінками Bloomberg, станом на 13 березня, внаслідок атак безпілотників, було виведено з ладу 12% усієї нафтопереробної промисловості Росії. Йдеться про Рязанський завод ПАТ "Роснефть" під Москвою, Новошахтинський нафтопереробний завод в Ростовській області та завод "НОРСІ" ПАТ "Лукойл".