За два дні Росія втратила десяту частину своєї нафтопереробки: у ЗМІ оцінили наслідки атак БПЛА

Атаки на НПЗ символічно відбуваються напередодні виборів

За останні дні російські об’єкти зазнали кількох атак безпілотників. Внаслідок цього було виведено з ладу 12% усієї нафтопереробної промисловості Росії.

Як повідомляє Bloomberg, зокрема, йдеться про Рязанський завод ПАТ "Роснефть" під Москвою, Новошахтинський нафтопереробний завод у Ростовській області та завод "НОРСІ" ПАТ "Лукойл", по якому було завдано удару у вівторок.

Видання зазначає, що перша хвиля атак сталася в лютому і торкнулася майже п’ятої частини всієї нафтопереробної галузі, проте до березня вона вже відновилася.

Рязанський нафтопереробний завод, розташований приблизно за 200 кілометрів на південний схід від Москви, має потужність 17,1 мільйона тонн на рік, або близько 340 000 барелів на день. Він забезпечує паливом області навколо російської столиці.

Новошахтинський нафтопереробний завод має менші потужності, які становлять 5,6 мільйона тонн на рік, або близько 112 000 барелів на день. "НОРСІ" переробляє близько 15,8 мільйона тонн російської сирої нафти на рік.

На ці три заводи випадає близько 12% усієї нафтопереробки Росії.

Видання зазначає, що Україна намагається підірвати російський експорт та постачання палива на фронт, а також помститися за роки ракетного та дронового терору. При цьому вказують на те, що ці удари також підривають авторитет російського диктатора Володимира Путіна напередодні виборів.

Як повідомляв "Телеграф", зранку 12 березня безпілотники атакували Кстовську нафтобазу у Нижньогородській області. Відбулася масштабна пожежа, спалахнула одна з установок з переробки нафти.