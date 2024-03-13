За два дня Россия потеряла десятую часть своей нефтепереработки: в СМИ оценили последствия атак БПЛА

Атаки на НПЗ символично проходят накануне выборов

За последние дни российские объекты подверглись нескольким атакам беспилотников. Вследствие этого было выведено из строя 12% всей нефтеперерабатывающей промышленности России.

Как пишет Bloomberg, в частности речь идет о Рязанском заводе ПАО "Роснефть" под Москвой, Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области и завод "НОРСИ" ПАО "Лукойл", по которому был нанесен удар во вторник.

Издание отмечает, что первая волна атак произошла в феврале и затронула почти пятую часть всей нефтеперерабатывающей отрасли, однако к марту она уже восстановилась.

Рязанский нефтеперерабатывающий завод, расположенный примерно в 200 километрах к юго-востоку от Москвы, имеет мощность 17,1 миллиона тонн в год, или около 340 000 баррелей в день. Он снабжает топливом области вокруг российской столицы.

Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод имеет меньшие мощности, которые составляют 5,6 миллиона тонн в год, или около 112 000 баррелей в день. "НОРСИ" перерабатывает около 15,8 миллиона тонн российской сырой нефти в год.

На эти три завода выпадает около 12% всей нефтепереработки России.

Издание отмечает, что Украина пытается подорвать российский экспорт и поставки топлива на фронт, а также отомстить за годы ракетного и дронового террора. При этом там указывают на то, что эти удары также подрывают авторитет российского диктатора Владимира Путина накануне выборов.

Как сообщал "Телеграф", утром 12 марта беспилотники атаковали Кстовскую нефтебазу в Нижегородской области. Произошел масштабный пожар, загорелась одна из установок по переработке нефти.