За два дня Россия потеряла десятую часть своей нефтепереработки: в СМИ оценили последствия атак БПЛА
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Атаки на НПЗ символично проходят накануне выборов
За последние дни российские объекты подверглись нескольким атакам беспилотников. Вследствие этого было выведено из строя 12% всей нефтеперерабатывающей промышленности России.
Как пишет Bloomberg, в частности речь идет о Рязанском заводе ПАО "Роснефть" под Москвой, Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области и завод "НОРСИ" ПАО "Лукойл", по которому был нанесен удар во вторник.
Издание отмечает, что первая волна атак произошла в феврале и затронула почти пятую часть всей нефтеперерабатывающей отрасли, однако к марту она уже восстановилась.
Рязанский нефтеперерабатывающий завод, расположенный примерно в 200 километрах к юго-востоку от Москвы, имеет мощность 17,1 миллиона тонн в год, или около 340 000 баррелей в день. Он снабжает топливом области вокруг российской столицы.
Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод имеет меньшие мощности, которые составляют 5,6 миллиона тонн в год, или около 112 000 баррелей в день. "НОРСИ" перерабатывает около 15,8 миллиона тонн российской сырой нефти в год.
На эти три завода выпадает около 12% всей нефтепереработки России.
Издание отмечает, что Украина пытается подорвать российский экспорт и поставки топлива на фронт, а также отомстить за годы ракетного и дронового террора. При этом там указывают на то, что эти удары также подрывают авторитет российского диктатора Владимира Путина накануне выборов.
Как сообщал "Телеграф", утром 12 марта беспилотники атаковали Кстовскую нефтебазу в Нижегородской области. Произошел масштабный пожар, загорелась одна из установок по переработке нефти.