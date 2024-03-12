Військовий експерт: рейд російських добровольців і вибухи, що почастішали в РФ, — не збіг

Тріщини повзуть "кремлівськими вежами", їх все більше і вони все глибше, каже полковник ВСУ

Російські добровольці, які зі зброєю в руках протистоять путінському режиму, 12 березня зайшли до Курської та Білгородської областей. Представники легіону "Свобода Росії" (ЛСР), Російського добровольчого корпусу (РДК) та Сибірського батальйону ведуть бої, їм навіть вдалося взяти під контроль населений пункт Тьоткіно на Курщині.

Полковник ЗСУ Владислав Селезньов розповів "Телеграфу", чому черговий рейд відбувається саме зараз, а також чому простежується зв’язок з іншими подіями на території РФ. За словами військового експерта, путінський режим, його топпропагандисти доклали величезних зусиль, щоб створити атмосферу благополуччя, ситості та безпеки на території РФ напередодні путінських виборів.

"Постійно буквально з кожної праски розповідали про те, якою жахливою є ситуація в Україні — і як безпечно-прекрасно все в Росії. А чому? Атому, що російська територія керується безпосередньо Господом Богом, як видав нещодавно Путін, цитуючи іншого стародавнього діяча і доповнивши від себе щось про впевненість у завтрашньому дні.

Але замість ситої-безпечної достатності, яку намагалися представити Путін і Ко росіянам як щось, що само собою зрозуміле за нинішнього режиму, ті бачили і бачать щось зовсім інше", — зазначає експерт.

Останнім часом, нагадує він, "бавовна" гримить по всій Росії на різних об’єктах, у тому числі переробної нафтової промисловості.

"І це важливо! Не просто на нафтобазах, а на нафтопереробних заводах. Тривога звучить той тут, то там, включаючи Воронеж, що підтверджує свій мемний статус "бомбити Воронеж". А тепер ще й на територіях Курської та Білгородської областей працюють воїни ЛСР, РДК і Сибірського батальйону", — наголошує Владислав Селезньов.

За словами полковника, захід цих підрозділів на територію РФ – це епізод тактичного рівня. І не так військова, як інформаційно-силова операція.

"Але вона важлива. У тому числі в ракурсі нагадування російському населенню, що з Путіним можна і потрібно боротися силовим способом. За допомогою зброї. І подібні історії неможливо приховати. Як би не намагалися це зробити пропагандисти. Дії російських добровольчих формувань дисонують із тією фейковою благополучною і спокійною є Росією, яку намагаються сторгувати обивателю з екрана. Тому за вікном — вибухи, постріли", — зазначає експерт.

Він вважає, що час (тиждень псевдовиборів) обрано дуже вдало. І це серйозний репутаційний удар по Кремлю. Черговий.

"А якщо бити досить довго і цілеспрямовано — це дасть ефект. Вже дає. Тріщини повзуть по "кремлівських вежах". Їх все більше, вони все глибше. Як і прірва між режимом і реальністю, між путіністами та здоровою частиною суспільства, яка вимушено причаїлася, — пояснює Владислав Селезньов. — Зрозуміло, що Путіну на виборах "намалюють" той результат, який вже затверджений його адміністрацією. Але це все про те саме розходження бажаного з дійсним. А хробак сумніву все глибше проникає в серця росіян. Тому що "цар", що не дає себе змінити, явно не забезпечує їм обіцяного спокійного ситого існування".