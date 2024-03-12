Російські добровольці взяли під контроль перший населений пункт до: де він на карті

Путінські бойовики накивали п’ятами

Бійці легіону "Свобода Росії" (ЛСР), які разом з іншими російськими добровольцями 12 березня зайшли на територію РФ, заявили про перехід під свій повний контроль населеного пункту Тьоткіно. ЗС РФ втекли.

Про це повідомляє пресслужба ЛСР. Йдеться про населений пункт Тьоткіно, що в Курській області поряд з кордоном України. У ньому проживає майже 4 тисячі чоловік.

На підтвердження своїм словам бійці опублікували відео, на якому знято хаотичний відхід путінських бойовиків із ЗС РФ. Повідомляється про кинуту бронетехніку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 12 березня, легіон "Свобода Росії", РДК та Сибірський батальйон зайшли до Курської та Бєлгородської областей. Бійці заявили, що відбиратимуть у режиму свою землю.

Також ми раніше повідомляли, що в ГУР відреагували на нові рейди російських добровольців. У відомстві зазначили, що ці бійці діють як самостійні підрозділи, оскільки складаються з громадян Росії.