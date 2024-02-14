За Харків буде помста: легіон "Свобода Росії" звернувся до окупантів та дав обіцянку (відео)

Військові хочуть демілітаризувати весь прикордонний регіон Білгородської області

За час захисту України Харківщина стала другим будинком для легіону "Свобода Росії". Бійці, що воюють проти "путінських псів", обіцяють відплачувати ворогові за кожен удар по Харкову.

Про це повідомляється в Telegram-каналі легіону "Свобода Росії". Військові мають достатньо ресурсів, щоби гідно відповісти.

Бійці наголосили, що не мають наміру дивитися на те, як війська Російської Федерації стирають з лиця землі населені пункти Харківської області та сам обласний центр. Тому легіон відповідатиме, а кожен удар відтепер матиме наслідки у багаторазовому розмірі.

"Ми добре знаємо дорогу з Харкова на кордон з Білгородчиною. Вночі розбуди — по відбійниках на дорозі та шарудіння листя визначимо своє місцезнаходження.

За час захисту України та боїв на Харківщині цей регіон став для нас другим будинком. Тому ми не можемо дивитися на те, як окупаційна путінська армія стирає з лиця Землі населені пункти Харківської області та сам обласний центр.

Легіон не мовчатиме. Ми вже маємо достатньо ресурсів, щоби гідно відповісти всім путінським псам, які запускають ракети по мирних жителях України. Кожен ваш удар по Харкові відтепер матиме наслідки у багаторазовому розмірі", – зазначає прес-служба легіону.

Також бійці заявили, що президент Росії Володимир Путін перетворив Білгород та область на військову зону. Легіон це виправить та демілітаризує весь прикордонний регіон Білгородської області, щоб мирні жителі могли спати спокійно.

"У Білгороді у нас є сім’ї та друзі, і ми як ніхто зацікавлені, щоб вони були в безпеці. Чим довше триватиме війна, чим більше ударів припадатиме на сплячий мирний Харків – тим швидше і глибше війна переміщатиметься на територію Росії", – додали у легіоні "Свобода Росії".

Раніше "Телеграф" телеграф повідомляв, що у ЗСУ розповіли, чи можливий новий наступ РФ на Харків.