За Харьков будет месть: легион "Свобода России" обратился к оккупантам и дал обещание (видео)

Военные хотят демилитаризировать весь приграничный регион Белгородской области

За время защиты Украины Харьковщина стала вторым домом для легиона "Свобода России". Бойцы, воюющие против "путинских псов", обещают отплачивать врагу за каждый удар по Харькову.

Об этом сообщается в Telegram-канале легиона "Свобода России". Военные имеют достаточно ресурсов, чтобы достойно ответить.

Бойцы подчеркнули, что не намерены смотреть на то, как войска Российской Федерации стирают с лица земли населенные пункты Харьковской области и сам областной центр. Поэтому легион будет отвечать, а каждый удар отныне будет иметь последствия в многократном размере.

"Мы хорошо знаем дорогу из Харькова на границу с Белгородчиной. Ночью разбуди — по отбойникам на дороге и шороху листьев определим свое местонахождение.

За время защиты Украины и боев на Харьковщине, этот регион стал для нас вторым домом. Поэтому мы не можем смотреть на то, как оккупационная путинская армия стирает с лица Земли населенные пункты Харьковской области и сам областной центр.

Легион не будет молчать. Мы уже имеем достаточно ресурсов, чтобы достойно ответить всем путинским псам, которые запускают ракеты по мирным жителям Украины. Каждый ваш удар по Харькову отныне будет иметь последствия в многократном размере", – отмечает пресс-служба легиона.

Также бойцы заявили, что президент России Владимир Путин превратил Белгород и область в военную зону. Легион это исправит и демилитаризует весь приграничный регион Белгородской области, чтобы мирные жители могли спать спокойно.

"В Белгороде у нас есть семьи и друзья, и мы как никто заинтересованы, чтобы они были в безопасности. Чем дольше будет продолжаться война, чем больше ударов будет приходиться на спящий мирный Харьков – тем быстрее и глубже война будет перемещаться на территорию России", – добавили в легионе "Свобода России".

Ранее "Телеграф" телеграф сообщал, что в ВСУ рассказали, возможно ли новое наступление РФ на Харьков.