Новый командующий ДШВ отличился во время наступления на Харьковщине: что еще известно о Скибюке

Ранее он был заместителем командующего Десантно-штурмовыми войсками

В воскресенье, 11 февраля, президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Игоря Скибюка. Ранее этот пост занимал Максим Миргородский.

"Телеграф" собрал основную информацию, которую следует знать о новом командующем ДШВ ВСУ.

До своего нового назначения Игорь Скибюк занимал должность начальника штаба – заместителя командующего Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных Сил Украины.

У Игоря Скибюка звание бригадного генерала. Среди его знаков звания Герой Украины, а также орден ордена "Золотая Звезда" и Богдана Хмельницкого 3-й и 2-й степеней.

Вручение ордена "Золотая Звезда" Игорю Скибюку

Военная карьера командующего началась в 1998 году, тогда он был назначен командиром взвода 80-й десантно-штурмовой бригады, базирующейся во Львове. Благодаря своей преданности и мастерству вскоре был назначен уже командиром бригады, занимающей должность с 2022 года.

Генерал также активно участвовал в боевых действиях на востоке Украины с 2014 года: в 2016 году Игорь Скибюк командовал украинскими подразделениями во время международных учений "Кленовая арка — 2016".

В частности, под командованием генерала Скибюка 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада "Галичина" сыграла важную роль в успешном начале наступления на Харьковщине. Эта военная часть нанесла основные удары по силам противника в Балаклее, Купянске и Изюме.

Ранее "Телеграф" писал о том, что известно о новом начальнике Генштаба ВСУ Анатолии Баргилевиче.