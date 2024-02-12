Новий командувач ДШВ відзначився під час наступу на Харківщині: що ще відомо про Скибюка

Раніше він був заступником командувача Десантно-штурмових військ

У неділю, 11 лютого, президент України Володимир Зеленський призначив нового командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ Ігоря Скибюка. Раніше цю посаду обіймав Максим Миргородський.

"Телеграф" зібрав основну інформацію, яку варто знати про нового командувача ДШВ ЗСУ.

До свого нового призначення Ігор Скибюк обіймав посаду начальника штабу – заступника командувача Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Ігор Скибюк має звання бригадного генерала. Серед його відзнак звання Герой України, а також орден ордена "Золота Зірка" та Богдана Хмельницького 3-го та 2-го ступенів.

Вручення ордену "Золота Зірка" Ігорю Скибюку

Військова карʼєра командувача розпочалась у 1998 році, тоді він був призначений командиром взводу 80-ї десантно-штурмової бригади, що базується у Львові. Завдяки своїй відданості та майстерності незабаром був призначений вже командиром бригади, посаду обіймає з 2022 року.

Генерал також брав активну участь у бойових діях на сході України з 2014 року: у 2016 році Ігор Скибюк командував українськими підрозділами під час міжнародних навчань "Кленова арка — 2016".

Зокрема, під командуванням генерала Скибюка 80-та окрема десантно-штурмова бригада "Галичина" відіграла важливу роль в успішному початку наступу на Харківщині. Ця військова частина завдала основних ударів по силах противника в Балаклії, Куп'янську та Ізюмі.

Раніше "Телеграф" писав про те, що відомо про нового начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича.