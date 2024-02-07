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Вибуховий рік з Малюком: чим відзначилася СБУ під командуванням генерала, епічна відеодобірка

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публікації
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Автор
Колаж "Телеграфу" Новина оновлена 07 лютого 2024, 13:23

За 12 місяців СБУ мала безліч результативних операцій

У четвер, 7 лютого, виповнюється рівно рік, як Василь Малюк очолює Службу безпеки України. У зв’язку із цим українці вирішили згадати, чим відзначилася спецслужба під командуванням цього генерала.

Про це пише "Головком". Видання зазначає, що за 12 місяців СБУ мала безліч результативних операцій.

Серед них:

"Служба зняла морську блокаду РФ і змінила розклад сил у Чорному морі", — зазначають журналісти;

  • СБУ підривала важливі військові об’єкти РФ: аеродроми, літак радіолокаційного виявлення А-50, комплекси ППО "Тріумф" та нафтопереробні заводи.

"Експорт нафтопродуктів із Росії через це вже впав на 30% ";

  • бійці СБУ воюють у найгарячіших точках війни

"Знищено ворожу бронетехніку більш як на $1 млрд. За останні 12 місяців Служба знищила 556 танків", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Малюк зробив заяву щодо скандалу з Bihus.info.

Теги:
#Україна #СБУ #Василь Малюк