Укр

Взрывной год с Малюком: чем отметилась СБУ под командованием генерала, эпичная видеоподборка

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
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Автор
Коллаж "Телеграфа" Новость обновлена 07 февраля 2024, 13:23

За 12 месяцев у СБУ было множество результативных операций

В четверг, 7 февраля, исполняется ровно год, как Василий Малюк возглавляет Службу безопасности Украины. В связи с этим украинцы решили вспомнить, чем отличилась спецслужба под командованием данного генерала.

Об этом пишет "Главком". Издание отмечает, что за 12 месяцев у СБУ было множество результативных операций.

Среди них:

"Служба сняла морскую блокаду РФ и изменила расклад сил в Черном море", — отмечают журналисты;

"Экспорт нефтепродуктов из России из-за этого уже упал на 30%";

  • бойцы СБУ воюют в самых горячих точках войны

"Уничтожена вражеская бронетехника более чем на $1 млрд. За последние 12 месяцев Служба уничтожила 556 танков", — говорится в материале.

Напомним, ранее мы писали о том, что Малюк сделал заявление по скандалу с Bihus.info.

Теги:
#Украина #СБУ #Василий Малюк