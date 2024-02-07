Взрывной год с Малюком: чем отметилась СБУ под командованием генерала, эпичная видеоподборка
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За 12 месяцев у СБУ было множество результативных операций
В четверг, 7 февраля, исполняется ровно год, как Василий Малюк возглавляет Службу безопасности Украины. В связи с этим украинцы решили вспомнить, чем отличилась спецслужба под командованием данного генерала.
Об этом пишет "Главком". Издание отмечает, что за 12 месяцев у СБУ было множество результативных операций.
Среди них:
- Подрыв "Крымского моста" (дважды);
- Морские дроны СБУ "Sea baby" (Морський малюк) и "Мамай" подбили восемь российских кораблей, в частности БДК "Оленегорский горняк" и ракетный корабль "Самум".
"Служба сняла морскую блокаду РФ и изменила расклад сил в Черном море", — отмечают журналисты;
- СБУ взрывала важные военные объекты РФ: аэродромы, самолет радиолокационного обнаружения А-50, комплексы ПВО "Триумф" и нефтеперерабатывающие заводы.
"Экспорт нефтепродуктов из России из-за этого уже упал на 30%";
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"Уничтожена вражеская бронетехника более чем на $1 млрд. За последние 12 месяцев Служба уничтожила 556 танков", — говорится в материале.
- СБУ ликвидировала десятки военных преступников, а также Киву, Татарского и т.д.
- Служба разоблачила 47 агентурных сетей РФ;
Напомним, ранее мы писали о том, что Малюк сделал заявление по скандалу с Bihus.info.