Порт на Балтийском море был лакомым куском: какие потери несет Россия после атаки СБУ

Российский завод "Новатек" на побережье Балтийского моря приостановил работу после атаки украинских БПЛА

В ночь на 21 января украинская Служба безопасности нанесла успешный удар по российскому порту на Балтийском море. Теперь недели или месяцы энергетическая компания "Новатек" не сможет проводить крупномасштабные операции на своем нефтеперерабатывающем комплексе.

"Телеграф" решил узнать, что же конкретно находилось на территории порта Усть-Луга и какие последствия для РФ будет иметь пожар "внешнего воздействия".

Важный транспортный узел

Балтийские и новороссийские порты – ключевая экономическая артерия России. В порту Усть-Луга в Ленинградской области расположены терминалы по перевалке газового конденсата, серы и угля. Эти вещества легко воспламеняются, поэтому атака на порт привела к масштабному пожару, который тушили более суток.

— Атака украинских сил остановила один из двух основных газоконденсатных заводов России. Это очень хорошая новость, ведь завод является важным источником экспортных поступлений для страны. Тут экспортируются энергетические ресурсы через Балтийское море. В общем это предприятие является одним из самых модерновых и построенных за последние годы. Так сказать, витрина экономики Российской Федерации. И расположен он всего в 100 км от Санкт-Петербурга, — говорит в разговоре с "Телеграфом" военный обозреватель Дмитрий Снегирев.

Известно, что российская компания "Новатек" занималась переработкой газового конденсата в нефть, и тут же происходила отгрузка нефтепродуктов на внешние рынки. Мощности завода были серьезными – он мог перерабатывать от 7 до 10 миллионов тонн конденсата в год.

Совершенная атака

По словам Дмитрия Снегирева, атака украинских спецслужб была совершенной, учитывая, что с помощью двух беспилотников все производственные линии прекратили работу, как и деятельность завода в целом.

— Стоит отметить, что на момент удара там находились три российских судна под загрузку. Топливо поставлялось и для войск России. Но в первую очередь стратегической целью было нанести удар по российской промышленности и позициям РФ на рынке сжиженного газа, – говорит Дмитрий Снегирев.

Военный аналитик считает, что Россия пыталась потеснить Соединенные Штаты с рынков Европы и мира путем снижения цен через увеличение объемов поставок. Это не устраивало ни США, ни их европейских партнеров, которые пытаются избавиться от зависимости от российского сжиженного газа.

— Удар по внешнеэкономическим операциям РФ, без сомнения, нанесет серьезный ущерб российской стороне. В первую очередь уменьшит поступление валюты. Ну и, второе, это все-таки завод: кроме газового конденсата, он производит горюче-смазочные материалы не только на экспорт, но и для внутреннего потребителя — для нужд российской армии.

А учитывая, что Россия то и дело пытается пугать страны Запада возможностью военной эскалации вблизи границ с Финляндией, это сводит на нет способность российской стороны влиять на этот регион, дестабилизировать ситуацию в Европе в целом и на флангах стран НАТО. То есть это удар на опережение. Проверили возможности российской стороны по прикрытию стратегических объектов. Оказалось, что они абсолютно "дырявые", — говорит военный эксперт.

По словам Дмитрия Снегирева, этот удар нанес также имиджевые потери Российской Федерации. Ведь весь мир в очередной раз убедился, что стратегические объекты энергетического комплекса РФ совершенно не прикрыты.

— Российская система обеспечения топлива несовершенна даже в тыловых районах, таких как Санкт-Петербург, который расположен вблизи границы со странами НАТО. Это дает основания полагать, что российская система поставки топлива неэффективна в моменте противодействия внешним угрозам, — убежден эксперт.

Оккупанты боятся ударов по топливно-энергетической системе

По мнению Дмитрия Снегирева, Украине целесообразно сосредоточить будущие атаки именно на таких объектах. В первую очередь в центре внимания должны быть именно предприятия топливно-энергетической отрасли России.

— Почему стоит акцентировать внимание на подобных объектах? Во-первых, минимизируются валютные поступления, то есть возможности России продолжать войну в Украине. Во-вторых, подрываются позиции РФ на внешнем рынке как нестабильного поставщика. Наконец, создаются предпосылки для избавления от зависимости от сжиженного газа стран Европы и других государств. И, соответственно, это дает большие возможности нашим западным партнерам для наращивания объемов военно-технической помощи Украине, — говорит военный обозреватель.

По мнению Снегирева, подобные удары будут бить по экономике России, а также сделают невозможным нормальную логистику оккупационной армии. Такие удары должны происходить по всей территории РФ — как вблизи границ с НАТО, так и по инфраструктуре топливно-энергетического комплекса в районе украинской границы.

Военный аналитик считает, что основными местами хранения горюче-смазочных материалов у врага будут нефтебазы в глубинных районах РФ.

— Они рассчитывают на то, что крылатые ракеты воздушного базирования, переданные нам раньше Великобританией, использоваться не будут. У них дальность поражения превышает 300 км. Потенциально они могли поразить объекты на территории России. Поэтому они понимают, что оставлять нефтебазы на оккупированных территориях Украины достаточно рискованно.

Уже были уничтожены в Луганске и Ровеньках. Ну и, соответственно, ключевые – Макеевка и Донецк. Это только за последнее время. Плюс в оккупированном Севастополе в районе Казачьей бухты. На мой взгляд, такие удары должны быть постоянными, причем носить не показательный характер, а быть системной работой. Ну чуть ли не еженедельно мы должны передавать "горячий привет" топливно-энергетической структуре РФ с целью парализации как ее экономики, так и способности российской армии, — заключает Дмитрий Снегирев.

Напомним, терминал в Усть-Луге вспыхнул в ночь на 21 января. И только спустя сутки спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские военные и гражданские органы принимают необходимые меры, в том числе по противовоздушной обороне, после вероятной атаки украинского беспилотника.