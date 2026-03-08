Россияне давят у Покровска, но не могут перекрыть потери. Хронология войны — день 1474

8 марта "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

На календаре воскресенье, 8 марта. Давление россиян на фронте не прекращается. За прошедшие сутки произошло 113 боевых столкновений. Тем временем на дипломатическом поле есть определенное оживление, ведь украинские СМИ сообщают о возможности нового раунда переговоров на следующей неделе.

Как проходит 1474-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 8 марта — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Россияне продолжают попытки продвигаться на Покровском направлении, резервов у них хватает, — Назаренко. Заместитель командира 4-го батальона "Сила Свободы" 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко отметил, что наличие резервов позволяет россиянам не прекращать давление на позиции Сил обороны. Впрочем, для продвижения враг привлекает недешевую силу.

Покровск на карте DeepState

Мы сейчас действительно уничтожаем больше россиян, чем они способны восстанавливать, — Волохов. По словам командира подразделения "Terra" в составе 3 армейского корпуса Николая Волохова, такой уровень потерь также влияет на настроение самих россиян. Военный с позывным "Абдулла" объяснил — знание того, что ты идешь на штурм "в один конец", оказывает значительное влияние на боевой дух.

