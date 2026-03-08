Росіяни тиснуть біля Покровська, але не можуть перекрити втрати. Хронологія війни - день 1474

8 березня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі неділя, 8 березня. Тиск росіян на фронті не припиняється. Протягом минулої доби сталось 113 бойових зіткнень. Тим часом на дипломатичному полі є певне пожвавлення, адже українські ЗМІ повідомляють про можливість нового раунду перемовин на наступному тижні.

Як проходить 1474-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 8 березня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Росіяни продовжують спроби просуватися на Покровському напрямку, резервів у них вистачає — Назаренко. Заступник командира 4 батальйону "Сила Свободи" 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко зазначив, що наявність резервів дозволяє росіянам не припиняти тиск на позиції Сил оборони. Втім, для просування ворог залучає дешеву силу, яку не цінує.

Покровськ на карті DeepState

Ми зараз дійсно знищуємо більше росіян, ніж вони здатні відновлювати — Волохов. За словами командиру підрозділу "Terra" у складі 3 армійського корпусу Миколи Волохова, такий рівень втрат також впливає на настрій самих росіян. Військовий із позивним "Абдула" пояснив — знання того, що ти йдеш на штурм "в один кінець", значно впливає на бойовий дух.

