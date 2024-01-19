Нефтебаза все еще пылает, пороховой завод пострадал: последствия атак БПЛА в России (фото и видео)

Российские власти отчитались, что все беспилотники сбиты

В ночь на 19 января в России атаке беспилотниками подверглись два важных объекта — Тамбовский пороховой завод в Котовске Тамбовской области и нефтебаза в Клинцах Брянской области. Последствия, вопреки заявлениям российских властей, довольно впечатляющие.

В сети появились видео, как сообщается, с последствиями удара по заводу. Очевидно, что разрушения достаточно масштабные. Выбиты окна, видны следы пожара.

Источники в спецслужбах сообщили, что нефтебазу в Брянской области и Тамбовский пороховой завод атаковали украинские беспилотники. Обе атаки являются успешной операцией Главного управления разведки Минобороны.

Напомним, росСМИ сообщили, что Тамбовский пороховой завод был атакован дронами около 4-х часов утра 19 января. Якобы БПЛА самолётного типа упал на площадку возле цеха по смешиванию порохов. Они писали, что пострадавших и разрушений нет, но персонал всё равно эвакуировали.

Тамбовский пороховой завод — один из крупнейших в России производителей пороха. Предприятие выпускает более 200 видов продукции, в частности порох для стрелкового оружия, ручных гранат, выстрелов гранатометов, артиллерийских и минометных боеприпасов.

В то же время в Клинцах, где беспилотники атаковали нефтебазу, продолжает бушевать пожар, горят 4 резервуара с нефтепродуктами. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, применяется специальное пожарно-техническое оборудование, привлечен пожарный поезд. Эвакуировали 32 жителя частного сектора.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что БПЛА в ночь на 18 января впервые достигли Ленинградской области. Была атакована нефтебаза, есть подтверждение попадания в цель.