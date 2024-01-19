Укр

Новая тактика? Почему оккупанты изменили время ракетных атак по Украине

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Оккупанты стали позже проводить атаки по Украине Новость обновлена 19 января 2024, 13:55
Оккупанты стали позже проводить атаки по Украине. Фото Открытые источники

Обстрелы сместились на несколько часов вперед

Росссийские оккупанты сместили время ракетных атак по Украине на несколько часов. Теперь они проводят их в 06:00-08:00 и на это есть определенная причина.

Об этом подробно рассказал военный эксперт Олег Жданов в видео на своем YouTube-канале. По его словам, ранее россияне пытались наносить удары в 03:00-04:00.

"От 6 до 8 — это может быть пересменка. Они надеются, что смена тех же операторов за экранами радиолокационных станций снижает боевую готовность и боевую эффективность наших расчетов. Вполне возможно, что пересмена плюс окончательная усталость расчетов и начало движения в войсках", — подчеркивает он.

Эксперт подчеркнул, что до этого захватчики пытались атаковать в 03:00 — 04:00 и это самый тяжелый период несения службы. Они продолжают искать слабые места в системе ПВО и экспериментируют со временем.

"Если у них не получается в одно время, они пытаются переносить на другое. Они ищут слабые места в нашей системе обороны, системе ПВО. В частности, по временным интервалам", – подытожил Олег Жданов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк объяснила, почему в ближайшее время может не быть ракетных обстрелов по Украине.

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#Украина #Обстрелы #Тактика #Атаки #Оккупанты #Олег Жданов