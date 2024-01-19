Нова тактика? Чому окупанти змінили час ракетних атак по Україні

Обстріли змістилися на кілька годин уперед

Російські окупанти змістили час ракетних атак по Україні на кілька годин. Тепер вони проводять їх о 06:00-08:00, і на це є певна причина.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов у відео на своєму YouTube-каналі. За його словами, раніше росіяни намагалися завдавати ударів о 03.00-04.00.

"Від 6 до 8 — це може бути перезмінка. Вони сподіваються, що зміна тих же операторів за екранами радіолокаційних станцій знижує бойову готовність і бойову ефективність наших розрахунків. Цілком може бути, що перезмінка плюс остаточна втома розрахунків і початок руху у військах", — підкреслює він.

Експерт наголосив, що до цього загарбники намагалися атакувати о 03:00 – 04:00 і це найважчий період несення служби. Вони продовжують шукати слабкі місця у системі ППО та експериментують з часом.

"Якщо у них не виходить в один час, вони намагаються переносити на інший. Вони шукають слабкі місця в нашій системі оборони, системі ППО. Зокрема, за часовими інтервалами", — підсумував Олег Жданов.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що речник Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк пояснила, чому найближчим часом може не бути ракетних обстрілів по Україні.