Ракетних обстрілів найближчим часом не буде? У ЗСУ зробили заяву

Окупанти зазнали великих втрат у повітрі

Сили оборони України 14 січня 2024 року над акваторією Азовського моря збили російські літаки А-50 та Іл-22, що підтвердив Валерій Залужний, головком ЗСУ. Це може відтермінувати ракетні обстріли мирних українських міст.

На збитих літаках розгорталися командні пункти, тож це велика втрата для окупантів. Про це речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила під час брифінгу в "Media Center Ukraine — Ukrinform".

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"Фіксуємо збиття двох одиниць авіації. При чому не простих одиниць авіації, а тих, на яких розгорталися відповідні командні пункти", — сказала Гуменюк.

Літак А-50 спікерка Сил оборони півдня назвала "очима Росії". Саме за його допомогою відбувалося спостереження за територією України. Він веде розвідку, а його незмінна пара – літак Іл-22 – здійснює управління та коригування дій окупантів.

"І саме за допомогою А-50 розкривалася максимально ситуація з майбутніми цілями. Тому розраховуватимемо на те, що такий удар буде досить чуттєвим і щонайменше відстрочить майбутні ракетні удари", ― сказала Гуменюк.

Ракетні удари справді можуть тимчасово припинитися. Ця втрата є вкрай чутливою для ворога, адже літаки А-50 вкрай дорогі і їх дуже мало у РФ. Вартість одного літального об’єкта становить за різними даними від 330 до 500 млн доларів США. Загалом у Росії таких 9 літаків різної модифікації, але невідомо, скільки їх у робочому стані.

Що стосується Іл-22М, то російським пілотам вдалося його "доставити" до Анапи. Але літак сильно пошкоджений і навряд він зможе функціонувати. Вартість цього об’єкту становить приблизно 30 млн доларів.

Раніше "Телеграф" писав, як українці відреагували на збиття літаків РФ. В інтернеті одразу ж з’явилися тематичні меми.