Ракетных обстрелов в ближайшее время не будет? В ВСУ сделали заявление

Оккупанты понесли большие потери в воздухе

Силы обороны Украины 14 января 2024 года над акваторией Азовского моря сбили российские самолеты А-50 и Ил-22, что подтвердил Валерий Залужный, главком ВСУ. Это может отсрочить во времени ракетные обстрелы мирных украинских городов.

На сбитых самолетах разворачивались командные пункты, поэтому это большая потеря для оккупантов. Об этом спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила во время брифинга в "Media Center Ukraine — Ukrinform".

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"Фиксуем сбитие двух единиц авиации. При чем не простых единиц авиации, а тех, на которых разворачивались соответствующие командные пункты", ― сказала Гуменюк.

Самолет А-50 спикер Сил обороны юга назвала "глазами России". Именно с его помощью происходило наблюдение за территорией Украины. Он ведет разведку, а его бессменная пара ― самолет Ил-22 ― осуществляет управление и корректировку действий оккупантов.

"И именно с помощью А-50 раскрывалась максимально ситуация с будущими целями. Поэтому будем рассчитывать на то, что такой удар будет достаточно чувственным и, по меньшей мере, отсрочит будущие ракетные удары", ― сказала Гуменюк.

Ракетные удары действительно могут временно прекратиться. Эта потеря крайне чувствительна для врага, ведь самолеты А-50 крайне дорогие и их очень мало у РФ. Стоимость одного летательного объекта составляет по разным данным от 330 до 500 млн долларов США. Всего у России таких 9 самолетов разной модификации, но неизвестно, сколько из них в рабочем состоянии.

Что касается Ил-22М, то российским пилотам удалось его "доставить" в Анапу. Но самолет сильно поврежден и вряд ли он сможет функционировать. Стоимость этого объекта составляет примерно 30 млн долларов.

Ранее "Телеграф" писал, как украинцы отреагировали на сбитие самолетов РФ. В интернете сразу же появились тематические мемы.