"Реанимация не поможет": в ВСУ оценили повреждения российского Ил-22, подбитого над Азовским морем

Самолет уже не полетит

Российский Ил-22М, который накануне был подбит над Азовским морем, все же смог приземлиться в отличие от самолета А-50, но, тем не менее, в строй уже не вернется.

Таким образом в своем Facebook отреагировал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на снимки повреждений хвостовой части российского самолета, которые были распространены самими пропагандистами.

По словам представителя Воздушных сил, с подобного рода повреждениями самолет не подлежит восстановлению.

"Поэтому, как ни крути, цель уничтожена, реанимация не поможет! Самолет горел, среди экипажа есть раненые, надеюсь и 200-е (убитые, — ред.)", — написал он.

Игнат отметил, что главной целью ПВО был самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, а воздушный командный пункт Ил-22 просто оказался неподалеку. При этом он отметил, что сбитие А-50 до последнего времени казалось непосильной задачей.

Пользователи сети в свою очередь пошутили, что россияне наверняка смогут починить его с помощью скотча.

Для справки: А-50 является летающим радаром, который позволяет видеть сверху абсолютно все. Он наводит российскую авиацию и крылатые ракеты на цели. Подробнее о нем вы можете прочитать в материале "Телеграфа".

Ил-22М — это командный пункт в воздухе. О нем мы тоже подробно рассказывали в нашей новости.

Ранее мы писали о том, сколько уникальных самолетов ДРЛО осталось у России и почему это плохо для оккупантов.