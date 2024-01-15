Трагедия для Кремля: что означает для РФ потеря самолета А-50 и чем он так важен

В воздушном парке России насчитывается 9 таких бортов

Вечером в воскресенье, 14 января, над Азовским морем, вероятно, был сбит российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Он является "глазами" для Воздушно-космических силах Минобороны РФ.

Украинцам же А-50 знаком из-за тревог и опасностей. "Телеграф" решил собрать о нем информацию и рассказать, почему он такой ценный для РФ.

Так, самолет А-50 используется для определения и распознавания воздушных объектов, определения координат, наведения истребителей и корректировки самолетов на фронте. В воздушном парке России насчитывается 9 таких бортов. Оценивают один такой самолет примерно в $330 млн.

Характеристики А-50:

· Максимальная скорость – 810 км/ч;

· Крейсерская скорость – 750 км/ч;

· Крейсерский потолок – 10000 метров (10 км);

· Продолжительность патрулирования в воздухе без дозаправки на расстоянии 10000 км от аэродрома взлета — 4 часа;

· Максимальная дальность полета без дозаправки в воздухе – 7500 км;

· Максимальная взлетная масса – 190000 кг;

· Может одновременно сопровождать до 50-60 целей;

· Количество одновременно приводимых истребителей — 10-12 шт;

· Для полета нужны 5 человек, еще на борту – 10 операторов разоборудования;

· Согласно данным издания "Милитарный", А-50 может обнаружить факелы баллистических ракет на расстоянии до 800 километров. РЛС находит самолеты и крылатые ракеты на расстоянии до 700 км, установки ПВО, баллистические ракеты – до 400 км, бронетехника – до 450 км.

Во время базировании одного из А-50 в Беларуси, в феврале 2023 года дроны взорвали "провозвестника войны" на аэродроме в Мачулищах. Самолет получил повреждения.

Напомним, что сообщения о крушении российского разведывательного самолета А-50 и о повреждении вражеского воздушного командного пункта Ил-22М появились в ночь на 15 января. Причины достоверно неизвестны. Утром в понедельник эту информацию частно подтвердил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук. Согласно его публикации, можно подумать, что ВСУ сбили самолет. При этом других заявлений как со стороны Украины, так и с боку РФ пока нет.

В целом же, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла 329 самолетов и 324 вертолета.

Украинские военные систематически наносят оккупационным войскам потери в технике и живой силе.

Ранее "Телеграф" озвучил одну из версий произошедшего в самолетами РФ. По меньшей мере, один из бортов могли подвести силы противовоздушной обороны оккупантов.