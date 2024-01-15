"Реанімація не допоможе": у ЗСУ оцінили пошкодження російського Іл-22, підбитого над Азовським морем

Літак уже не полетить

Російський Іл-22М, який напередодні був підбитий над Азовським морем, все ж таки зміг приземлитися на відміну від літака А-50, проте до строю уже не повернеться.

Саме так у своєму Facebook відреагував спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на знімки пошкоджень хвостової частини російського літака, які були поширені самими пропагандистами.

За словами представника Повітряних сил, з подібними пошкодженнями літак не підлягає відновленню.

"Тому, як не крути, ціль знищено, реанімація не допоможе! Літак горів, серед екіпажу є поранені, сподіваюся і 200-ті (убиті, — ред.)", — написав він.

Ігнат зазначив, що головною ціллю ППО був літак далекого радіолокаційного виявлення А-50, а повітряний командний пункт Іл-22 просто опинився неподалік. При цьому він зазначив, що збиття А-50 до останнього часу видавалося непосильним завданням.

Користувачі мережі своєю чергою пожартували, що росіяни, напевно, зможуть полагодити його за допомогою скотчу.

Для довідки: А-50 є літаючим радаром який дозволяє бачити зверху абсолютно все. Він наводить російську авіацію та крилаті ракети на цілі. Докладніше про нього ви можете прочитати у матеріалі "Телеграфа".

Іл-22М — це командний пункт у повітрі. Про нього ми також докладно розповідали у нашій новині.

Раніше ми писали, скільки унікальних літаків ДРЛВ залишилося в Росії і чому це погано для окупантів.